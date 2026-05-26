ตร.รวบหมอดูแก้กรรมจอมขมังเวทย์ชื่อดังเชียงใหม่ ถูกเมียแจ้งจับฐานหลอกข่มขืนลูกเลี้ยงสาววัย 21

เชียงใหม่ – ตำรวจนำหมายจับศาลเชียงใหม่..รวบหมอดูแก้กรรมจอมขมังเวทย์ชื่อดังเจ้าตำหนักย่านหางดง หลังเมียแจ้งจับฐานออกอุบายหลอกลูกเลี้ยงสาววัย 21 ปี บอกจะทำพิธีให้ก่อนข่มขืนคาโรงแรม ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา แม้แต่ผู้หญิงที่มาทำพิธียังให้คนอื่นแปะทองคำเปลวแทน-ไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเองกับมือด้วยซ้ำ
วันนี้ (26 พ.ค.) พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.ศุภทัศน์ กิตติวรยศ รอง ผกก.ป.สภ.หางดง พ.ต.ท.ไชยนุชิต วิสุทธิมรรคกุล สวป.สภ.หางดง พ.ต.ท.เอนก ศรีโพธิ์ สวป.สภ.หางดง นำเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายกมลเทพ หรือเอ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.1250/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ตำหนักพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนสั้น เครื่องกระสุน และอาวุธปืนลมยาว อีกด้วย
หลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกนายกมลเทพข่มขืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างว่าถ้าเป็นลูกศิษย์เข้ามาทำพิธีที่เป็นผู้หญิง จะให้คนอื่นเอาทองคำเปลวไปแปะไม่เคยแตะต้องตัว คนมาติดต่อทำพิธีจะไม่ค่อยรับคนไทยเพราะเรื่องเยอะ รับแต่ต่างชาติไต้หวัน จีน สิงคโปร์ ส่วนอาวุธที่มี อ้างว่าเป็นคนชื่นชอบกีฬายิงปืน และเอามาทำพิธีกรรม เวลาไปหาของทำพิธีในป่าช้า จะเขียนยันต์อักขระไว้ยิงภูติผีด้วย
สำหรับนายกมลเทพ หรือ อาจารย์เสือ..ได้ชื่อเป็นศิษย์เอกพระเกจิอาจารย์ดังที่มรณภาพไปแล้ว เล่าลือกันว่าเก่งในเรื่องสืบชะตาทำนายดวงสะเดาะเคราะห์ สักตัวอักขระบางหรือสักน้ำมัน และทำเครื่องรางของขลังออกบูชาด้วย
ต่อมาที่ พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางอาวุธปืนและยาบ้าจำนวน 8 เม็ดที่พบบริเวณหน้าบ้านมาแถลงข่าว โดยนำนางเอ (นามสมมุติ) แม่เด็กผู้เสียหาย และยังเป็นภรรยากับผู้ต้องหา มาร่วมด้วย
นางเอ เปิดเผยว่า ตนเองรู้จักผู้ต้องหามา 8 ปี เพราะเป็นลูกศิษย์ มาทำพิธี และคบกันก่อนจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่ผ่านเคยเป็นลูกมือคอยช่วยทำพิธีต่างๆและปลุกเสกเครื่องรางของขลังด้วย โดยเขาจะโด่งดังในต่างประเทศ สิงค์โปร์ เวียดนาม ไต้หวัน จีน ฮ่องกง เคยเดินทางไปหาลูกค้าทำพิธีที่ต่างประเทศ
จนมาทราบว่า ลูกสาว อายุ 21 ปี ถูกสามีข่มขืนเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2567 โดยหลอกให้ขับรถไปซื้อของ ก่อนหลอกไปโรงแรมว่าจะทำพิธีและข่มขืนกระทำชำเรา 4 - 5 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาลูกสาวถูกข่มขู่เพราะเขาพกอาวุธปืนไว้ตลอด จนเห็นลูกเซื่องซึม สอบถามก็ทราบว่าลูกสาวถูกข่มขืน ยอมรับว่าเคยรักมาก่อนแต่ตอนนี้หมดใจแล้ว จึงมาแจ้งความดังกล่าว