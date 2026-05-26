สว.ตวงคุณ จี้นายกฯ ตอบแผนรับมือวิกฤตน้ำทะเลหนุน ลงราชกิจจาฯ หวั่นเมืองเศรษฐกิจ-สวนเกษตรเสียหายหนัก

สมุทรสงคราม - สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดสมุทรสงคราม เผยได้ยื่นกระทู้ถาม นายกฯ ผ่านประธานวุฒิสภา เพื่อสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และภาคการเกษตรของ สมุทรสงคราม
น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัด.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ในการประชุมวุฒิสภาที่ผ่านมา ตนได้ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมต.มหาดไทย ผ่านประธานวุฒิสภา เพื่อสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และภาคการเกษตรของ จ.สมุทรสงคราม
น.ส.ตวงคุณ ระบุว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบปากแม่น้ำ มีชายฝั่งทะเลและเครือข่ายลำคลองจำนวนมาก ทำให้มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ขณะที่ภาวะโลกร้อนกำลังเร่งให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองลึกกว่าเดิม ประกอบกับปัญหาดินทรุดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ยิ่งทำให้ระดับตลิ่งต่ำลงและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันมากขึ้น
“สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงน้ำขึ้นตามธรรมชาติอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นวิกฤตถาวรของคนสมุทรสงคราม” น.ส.ตวงคุณ กล่าว พร้อมระบุว่า ปัจจุบันน้ำทะเลหนุนสามารถทะลักเข้าท่วมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณตลาดแม่กลอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สร้างผลกระทบต่อการค้าขาย การเดินทาง และวิถีชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ น้ำทะเลหนุนยังสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมอย่างหนัก โดยน้ำเค็มที่ไหลเข้าท่วมสวนและพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ค่าความเค็มในดินสูงเกินมาตรฐาน ทำให้ดินแข็งตัว ขาดออกซิเจน และทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งไม้ผลและพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
ทั้งนี้ สว.ตวงคุณ ได้ตั้งคำถามต่อรัฐบาลใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ แนวทางป้องกันน้ำทะเลหนุนในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน มาตรการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและริมคลองจากระดับน้ำที่รุนแรงขึ้นทุกปี รวมถึงมาตรการป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม โดยขอให้รัฐบาลตอบเป็นลายลักษณ์อักษรลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เป็นข้อมูลทางราชการที่ประชาชนสามารถติดตามและใช้อ้างอิงได้ในระยะยาว
น.ส.ตวงคุณ ยังอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกใช้กระทู้ถามเป็นหนังสือแทนการถามสดในที่ประชุมว่า เพราะต้องการให้คำตอบของรัฐบาลถูกบันทึกอย่างเป็นทางการ ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา และสามารถนำมาใช้ติดตามนโยบายในอนาคตได้ โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์น้ำทะเลหนุนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี “ประชาชนอยากรู้ว่ารัฐบาลมีทิศทางชัดเจนอย่างไร จะมีการสร้างถนนหนีน้ำหรือไม่ ท้องถิ่นจะได้รับงบประมาณรองรับหรือประชาชนต้องควักเงินยกพื้นบ้านเอง ทุกฝ่ายกำลังรอคำตอบที่ชัดเจน” น.ส.ตวงคุณ กล่าว
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา รัฐบาลจะต้องส่งคำตอบกลับมาภายในกรอบเวลา 3 เดือน และระหว่างที่กระทู้ดังกล่าวยังไม่ได้รับคำตอบ สว.ผู้ตั้งกระทู้จะไม่สามารถยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม หากกระทู้ตกไปตามกรอบเวลาโดยไม่มีคำตอบ ก็จะมีการยื่นกระทู้ถามใหม่อีกครั้งในสมัยประชุมหน้า เพื่อเดินหน้าติดตามปัญหานี้ต่อไป