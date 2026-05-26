(คลิป)ทยอยลงแผงแล้ว! “ทุเรียนหลง-หลิน รักไทย พิด’โลก”ชาวสวนเริ่มตัด-ต้นฤดูราคาโลละ 200-400 ส่วน “มูซันคิน”ถูกกว่าเท่าตัว

พิษณุโลก - บุกสำรวจทุเรียน”บ้านรักไทย เนินมะปราง” ผลผลิตเริ่มออก..ชาวสวนทยอยขนลงแผงริมถนนทางแล้ว เจ้าของสวน“หลงรักไทย”คนบุกเบิกรายแรกๆ แนะเคล็ดลับเลือกทุเรียนหลงฯ น้ำหนักต้อง 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อลูก-หลังตัด 2-3 วัน จะอร่อยหวานสุด ชี้ปีนี้ราคาเริ่มต้นโลละ 200-250 ส่วนหลินรักไทย เริ่มที่ 400 ต่อกิโลฯ ขณะที่ “มูซันคิน”ทุเรียนพันธุ์มาเลย์ ราคาถูก
ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนบ้านรักไทย อ.เนินมะปราง พิษณุโลก กำลังเริ่มออกสู่ตลาด จะคึกคักอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ล่าสุดจากการสำรวจสวนทุเรียน พื้นที่หมู่ 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง พบว่า ชาวสวนปลูกทุเรียนหลง-หลิง ลับแล เป็นส่วนใหญ่ ราคาเริ่มต้น 150 -350 บาท ส่วนทุเรียน”มูซันคิง”ซึ่งเป็นสายพันธุ์จากมาเลเชีย ราคาไม่แรง ปีนี้จำหน่ายกันในราคาเท่ากับ”หลง”ลับแล และถูกกว่า”หลิน”ลับแล เสียด้วยซ้ำ
นายวันชัย กาญจนเพ็ญ เจ้าของทุเรียน”หลงรักไทย”เลขที่ 5 หมู่ 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนเป็นคนปลูกทุเรียนรายแรกของพิษณุโลก ตั้งแต่ 20-30 ปีก่อน ซึ่งสวนทุเรียนบ้านรักไทยส่วนใหญ่ นิยมปลูกพันธุ์หลง เนื่องจากดูแลต้นทุเรียนสายพันธุ์หลง ลับแล ง่ายกว่าทุเรียน หลิน ซึ่งควบคุม(น้ำ-ปุ๋ย)ได้เพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
โดยตนปลูกทุเรียนบนเนื้อที่ 31 ไร่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ปีนี้เพิ่งตัดทุเรียนออกขาย ห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และจำหน่ายหน้าสวน ริมถนนทางขึ้นบ้านรักไทยห้วง 3-4 วันที่ผ่านมา แต่ปีนี้บังเอิญฝนตกบ่อย จังหวะผลผลิตออกสู่ตลาด ไม่ค่อยดีนัก ทุเรียนบางลูกอาจมีปัญหาบ้าง
ทั้งนี้เจ้าของสวนทุเรียนย่อมรู้ดี ว่า ลูกใดเป็นลูกคัดพิเศษ ลูกใดมีปัญหา เจ้าของสวนทุกคนจะต้องรู้วันเวลาตัดลูกทุเรียนวันไหน เพราะตามหลักการ เมื่อตัดขั้วทุเรียนหลงลับแลแล้ว ควรทิ้งไว้ 2-3 วัน จะอร่อยสุด แต่ถ้าตัดแล้วปล่อยเกิน 5 วัน ก็ไม่อร่อย หากเทียบกับปล่อยทิ้งไว้ 3-4 วัน ลูกที่อร่อยสุดคือ น้ำหนัก 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อลูก ลูกที่ใหญ่เกิน 2 กิโลกรัม มักไม่อร่อย
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อทุเรียนได้ทั้งสุกคาต้นเพื่อรับประทานวันนี้ หรือเก็บไว้ 3 วันค่อยปอก ปีนี้ทุเรียนหลง หลิน ถือว่า ราคาไม่แพง จับต้องได้ ส่วนทุเรียน”หมอนทอง” ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด
นางนงเยาว์ เกิดบึง เจ้าของส่วนทุเรียนบ้านรักไทย เปิดเผยว่า ผลผลกำลังเริ่มออกจากสวน พอมีลูกทุเรียนสายพันธุ์หลงวางแผงแล้ว ปัจจุบันราคา 200-250 บาทต่อกิโลกรัม ส่วน”มูซันคิง” ราคาไม่แพง แค่ 150 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น แต่ทุเรียนหลินลับแลราคาแรงอยู่ที่ 400 บาทต่อกิโลกรัม แต่ยืนยันคุณภาพคัดเกรดจริง ขายพร้อมกล่องเป็นของฝากเมืองพิษณุโลก
นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกอบต.ชมพู เปิดเผยว่า บ้านรักไทย ต.ชมพู เป็นพื้นที่บนเขาสูง 450 เมตร อากาศเย็น ปริมาณน้ำฝนมาก เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน ซึ่งจุดเด่นทุเรียนพันธุ์หลงรักไทยคือ เนื้อละเอียดแน่น ไม่เละจนเกินไป สีเหลืองทอง รสชาติหวานและหอม
ปีที่ผ่าน ทางอบต.ชมพู จัดงาน โดยเชิญเจ้าของสวนทุเรียนร่วมออกบูทจำหน่ายทุเรียนกว่า 20 ราย ถือว่าประสพความสำเร็จ ดึงดูดให้คนพิษณุโลกและใกล้เคียงมาเที่ยวและเลือกซื้อทุเรียนกลับไป คึกคัก เงินสะพัด ทำให้ปีนี้ เตรียมจัดงาน "ผลไม้ของดีตำบลชมพู" ประจำปี 2569 อีกครั้ง ที่บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ระหว่าง 4-5 มิ.ย. 69