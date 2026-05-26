(คลิป)พายุซัดโรงเรียนเทศบาลพัง สั่งปิดเรียนยาว 1 สัปดาห์ เพื่อเร่งซ่อมแซม

อุบลราชธานี-เกิดพายุพัดถล่มโรงเรียนพังเสียหาย 1 หลัง ต้องสั่งปิดเรียนทั้งสัปดาห์ เพื่อเร่งซ่อมแซม นอกจากนี้ แรงพายุยังพัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พังทับเสาไฟฟ้าหักโค่น 19 ต้น ต้องเร่งซ่อมเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้แล้ว
วันนี้( 26 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฝนพัดถล่มโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทำให้หลังคาโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถูกพายุพัดหลุดจากที่ยึดพังทับบ้านพักครู นอกจากนี้ พายุยังทำความเสียหายให้กับห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ6 ห้องเรียน หนังสือได้รับความเสียหาย
นายคณพศ วิลามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุขกล่าวว่า เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำลงมาในพื้นที่ตำบลแสนสุขอย่างรุนแรง แรงลมของพายุฝนได้พัดเอาหลังคาเรียนชั้นประถมศึกษาปลิวไปทับบ้านพักครูที่อยู่ใกล้กัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งสิ้น 382 คน จึงสั่งปิดตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันศุกร์ เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารที่เสียหายอย่างเร่งด่วน ระหว่างเกิดเหตุเป็นช่วงดึกไม่มีใครอยู่ในโรงเรียน จึงไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากพายุ
นอกจากพายุจะทำความเสียหายให้กับโรงเรียนเทศบาลแสนสุขแล้ว มีรายงานว่า พายุยังพัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนสายรอบเมือง หน้าตลาดเจริญศรี ต.แสนสุข หักโค่นลงมาทับเสาไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าล้มจำนวน 19 ต้น ทำให้เกิดไฟฟ้าดับตามบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้างรอบตลาดเจริญศรี ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ได้เข้ามาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้บ้านได้เรือนได้ใช้ตามปกติแล้วด้วย
