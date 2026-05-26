เตือนชาวขอนแก่นพื้นที่เสี่ยง 2 อำเภอเข้าป่าหาเก็บเห็ดระวังเจอช้างป่า

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่นเข้าป่าหาเก็บเห็ด ระวังเจอช้างป่า หวั่นถูกทำร้ายได้ หลังพบช้างป่าได้เข้ามาหากินในพื้นที่มากถึง 6 ตัว และหากเจอตัวเป็นๆ ให้ค่อยๆ ย่องออกห่างอย่าทำเสียงดังหรือวิ่งหนี เพราะช้างตกใจจะไล่ตาม
นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้เห็ดที่อยู่ตามป่าธรรรมชาติได้เริ่มออกโผล่พ้นผิวดิน และประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าได้เข้าไปหาเห็ดเพื่อจำหน่าย และนำกลับมารับประทานในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ก็มีช้างป่าได้เข้ามาอาศัยหากิน ในพื้นที่อำเภอชมพูจำนวน 5 ตัว และล่าสุดตรวจสอบพบในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จำนวน 1 ตัว ซึ่งช้างป่าจะหากินช่วงเวลาเย็นไปจนถึงกลางดึก ก่อนที่จะเข้านอนตามป่าชุมชนหรือตามเชิงเขา ซึ่งเป็นที่หาเห็ดป่าของชาวบ้าน
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงในการเข้าหาของป่าในพื้นที่ที่มีช้างป่าเข้าพักอาศัย ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการประสานไปยังผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้ทราบพิกัดที่ช้างได้เข้าพักอาศัย
นายนเรศกล่าวต่อว่า หากผู้ที่พบช้างป่าในป่าสิ่งที่ควรทำก็คืออย่าวิ่งหนีไปทันที ให้ค่อยๆ เดินออกไปเส้นทางตรงข้ามกับช้างป่า หรือไม่ควรจุดประทัดหรือทำเสียงดังใส่ ต้องค่อยๆ เดินห่างออกมา ห้ามวิ่งเด็ดขาดเพราะการวิ่งจะทำให้ช้างป่าตกใจ และจะวิ่งเข้ามาทำร้ายได้ เพราะสัญชาตญาณของช้างป่าจะกลัวคนและไม่ทำร้ายคนก่อน เนื่องจากช้างป่าเป็นสัตว์ป่า เมื่อคนทำให้ตกใจช้างป่าก็จะคิดว่าคนเป็นศัตรู
แต่ทางที่ดี หากรู้ว่าช้างป่าอยู่จุดไหนไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ ในส่วนที่ช้างป่าไปสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทางการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระเบียบในการนำเงินจากงบกลางเยียวยาชดใช้ และฝากย้ำให้ประชาชนอย่าไปพักอาศัยที่กระท่อมกลางนาในพื้นที่ช้างป่าอาศัย เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น