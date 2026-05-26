สุดท้ายโดนย้ายทั้งคู่! คณะสงฆ์มีมติสั่งย้ายพระฉาวถูกกล่าวหาเสพเมถุนและคลิปสยิวสไลด์หนอน พร้อมหลวงพี่ผู้ร้องเรียนกลับวัดเดิม

บุรีรัมย์ - คืบหน้าคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธฯ บุรีรัมย์รุดตรวจสอบข้อเท็จจริง พระฉาวถูกกล่าวหาเสพเมถุนและคลิปสยิวสไลด์หนอนโชว์คู่ขา พบบุคคลในคลิปหน้าเหมือนแม้พิสูจน์ไม่ได้มีการร่วมเพศ แต่ทำศาสนาเสื่อมเสีย มีมติสั่งย้ายทั้งพระที่ถูกกล่าวหาและหลวงพี่ที่ร้องเรียนกลับวัดเดิมทั้งคู่ ภายใน 24 ชม.
วันนี้ (26 พ.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย เจ้าคณะตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา และกรรมการวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีพระรูปหนึ่งร้องเรียนกล่าวหาว่าพระสงฆ์ในวัดเดียวกัน มีพฤติกรรมแอบเสพเมถุน มีชายเข้า-ออกกุฏิไม่ซ้ำหน้า ทั้งยังเปิดเผยคลิปขณะพระรูปดังกล่าววิดีโอคอลช่วยตัวเองโชว์คู่ขาที่ติดต่อผ่านแอปหาคู่ และเสียงสนทนาในเชิงลามกอนาจารด้วย
จากการตรวจสอบคลิปเบื้องต้น พบว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปมีใบหน้าคล้ายพระที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาจริง ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าพระรูปดังกล่าวมีการเสพเมถุนจริงหรือไม่ แต่ภาพที่ปรากฏในคลิปก็สร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา จึงมีมติให้ย้ายพระที่ถูกกล่าวหากลับวัดต้นสังกัดที่จังหวัดปทุมธานี ภายใน 24 ชั่วโมง และให้พิจารณาตัวเองในการเข้าปริวาทสกรรม
ทั้งนี้ยังมีมติให้ย้าย พระอุดร พระลูกวัดเดียวกันที่เป็นผู้ร้องเรียน ให้ตรวจสอบพฤติกรรมความไม่เหมาะสมของพระรูปดังกล่าว ย้ายกลับไปวัดเดิมที่จังหวัดร้อยเอ็ดภายใน 24 ชั่วโมงเช่นกัน เนื่องจากพระอุดรเป็นพระคนละนิกาย
สอบถามพระที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะชี้แจงผ่านสื่อ บอกเพียงว่าถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหา แต่ก็น้อมรับมติของคณะสงฆ์ที่ให้ย้ายกลับวัดต้นสังกัดเดิม
ด้านพระอุดร ที่ร้องเรียนให้ตรวจสอบ บอกว่า ปกติภูมิลำเนาเป็นคนพื้นเพอำเภอหนองกี่ แต่เนื่องจากบุพการีป่วย จึงมาจำพรรษาที่วัดนี้เพื่อสะดวกในการดูแล แต่เมื่อเห็นพระมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา จึงได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ แต่เมื่อร้องเรียนแล้วคณะสงฆ์มีมติให้ย้ายกลับวัดเดิม ก็น้อมรับมติคณะสงฆ์
ขณะที่ญาติโยมซึ่งทราบเรื่องก็ต่างเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจพระที่ถูกกล่าวหาด้วย หลายคนบอกไม่เชื่อจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา เพราะเห็นปฏิบัติดีมาตลอด