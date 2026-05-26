หนึ่งเดียวก็เฟี้ยวได้! หนุ่มช่างผมเพชรบูรณ์-สาวกปืนใหญ่ สวมเสื้อติดธงปั่น จย.ฉลองแชมป์คนเดียว

เพชรบูรณ์ - คนเดียวก็เฟี้ยวได้..แถมฝากบอกแฟนผี แฟนหงส์ เรือใบสีฟ้า ปืนใหญ่กลับมาแล้ว!! หนุ่มช่างตัดผมชาวเพชรบูรณ์-สาวกปืนใหญ่อาร์เซนอล..ทั้งสวมเสื้อ-ติดธงทีมในดวงใจท้ายจักรยาน ปั่นรอบเมืองฉลองแชมป์คนเดียว บอกเตรียมขอเมียซื้อถ้วยพรีเมียร์ลีกจำลองตั้งโชว์ในร้านด้วย
ชายหนุ่มคนหนึ่งสวมเสื้อ-ติดธงอาร์เซนอลติดท้ายจักรยานปั่นไปรอบๆ เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อติดตามไปสอบถามทราบชื่อคือนายอุดร ป่าชาติ อายุ 39 ปี ซึ่งเปิดเผยว่าเป็นช่างตัดผม ตั้งร้านอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์-ปากน้ำ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ และเป็นแฟนบอลทีมอาร์เซนอลตัวยงมาตั้งแต่สมัยเป็นแชมป์ไร้พ่าย และเชียร์มาตลอดแม้ไม่ได้แชมป์ใดๆ ก็ตาม แต่ก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอน
กระทั่งในฤดูกาลนี้..ทีมในดวงใจก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ แต่ก็ลุ้นแบบใจระทึกเพราะกลัวว่าจะถูกแมนซิตี้ปาดหน้าคว้าแชมป์ไปอีก แต่ก็สามารถคว้าแชมป์จนได้ในรอบยี่สิบกว่าปี ทำให้ตนรู้สึกดีใจมาก จึงได้ร่วมฉลองแชมป์โดยการใส่เสื้ออาร์เซนอล นำธงเชียร์มามัดติดกับจักรยานคู่ใจ ปั่นไปตามถนนในเขตตัวเมืองเพชรบูรณ์
“ตอนปั่นมีบางคนยิ้มให้ โบกไม้โบกมือ ยกนิ้วโป้งให้ ทำให้ผมมีความสุขมาก ถึงแม้จะปั่นไปคนเดียวแต่ก็ไม่อายใคร และตั้งใจไว้ว่าหากมีเวลาว่างหลังเลิกงานแล้วก็จะปั่นฉลองแบบนี้ไปเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีก กำลังขออนุมัติจากภรรยาเพื่อที่จะซื้อถ้วยพรีเมียร์ลีกจำลองมาตั้งไว้ที่ร้านเพื่อเป็นการฉลองแชมป์”
นายอุดรเปิดเผยอีกว่า นอกจากถ้วยพรีเมียร์ลีกแล้ว ขณะนี้ก็เตรียมฉลองถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่รอคอยมากว่า 139 ปีแล้ว ซึ่งมีโปรแกรมลงสนามกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ พร้อมทั้งอยากจะบอกสาวกทีมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแมนฯ ยู แมนฯ ซิ ลิเวอร์พูล ว่าตอนนี้อาร์เซนอลกลับมาแล้วและจะคว้าแชมป์เป็นครั้งที่ 2-3-4 อีกอย่างแน่นอน ขอให้เตรียมใจกันไว้เลย