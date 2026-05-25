ผู้ว่าฯ กาญจน์ ลงพื้นที่ติดตาม “ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนหนองตากยา” ดันเศรษฐกิจฐานราก รับไทยช่วยไทย พลัส 60/40

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง เน้นย้ำการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายประชาชน พร้อมเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เพื่อขยายช่องทางตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 25 พ.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อน “ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลหนองตากยา” อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอท่าม่วง พร้อมด้วย นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการชุมชน ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลหนองตากยา ถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ที่ขับเคลื่อนและบริหารจัดการโดยความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการจัดการช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงกลไกตลาดชุมชนแบบครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ผ่านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายสินค้าชุมชนหนองตากยา ได้นำผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่มาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน
นอกจากนี้ ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลหนองตากยา ยังได้เตรียมความพร้อมรองรับ “โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40” อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป