(คลิป)กลุ่มอนุรักษ์บุกศาลากลางฯโคราช จี้ทบทวนก่อสร้างเปลี่ยนโฉม“น้ำผุดเขาใหญ่” 44 ล้าน โต้ไม่ได้ถ่วงความเจริญ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กลุ่มภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เขาใหญ่บุกศาลากลางจังหวัดฯโคราช ยื่นหนังสือรองผู้ว่าฯ จี้ทบทวนโครงการก่อสร้างปรับปรุง “น้ำผุดเขาใหญ่” 44 ล้าน ย้ำผวากระทบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยว โต้ไม่ได้ถ่วงความเจริญ ยันมีเหตุผลการคัดค้านและให้ทบทวนพร้อมเปิดเผยข้อมูลผลกระทบในทุกด้าน ไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาซ้ำซากเช่นหลายโครงการรัฐในอดีต
วันนี้ ( 25 พ.ค.69) ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ พร้อมกลุ่มภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เข้ายื่นหนังสือให้ทบทวนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้างเหนือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ว่าจ้างบริษัท 500 ไมล์ จำกัด เป็นผู้ทำการก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 44,540,000 บาท เป็นระยะ เวลา 660 วัน ต่อ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกังวลว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะส่งกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งต้นไม้ใหญ่และสัตว์ป่าท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำผุดอย่างเลียงผาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว “ตะกอง” ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลกิ้งก่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณน้ำผุดธรรมชาติ อีกทั้งโครงการดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบอีกหลายด้าน เช่น การท่องเที่ยวที่ อาจทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวที่เขาใหญ่ ลดลงเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างนั้นใช้เวลานานถึง 2 ปี และผลกระทบที่จะส่งผลกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ในระหว่าง 2 ปี ที่ก่อสร้างนั้น อาจต้องขาดรายได้หลักไป
นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผย ภายหลังยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้กับรองผู้ว่าฯ นครราชสีมา ว่า การที่ทางกลุ่มภาคีเครือข่ายฯ มายื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่ออยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทบทวนโครงการฯ เพราะทางกลุ่มเองนั้นเป็นห่วงเรื่องผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง ทั้งปัญหาฝุ่นและเสียงที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างเลียงผาและตัว “ตะกอง” ซึ่งเป็นสัตว์ในท้องที่และเป็นสัตว์ที่หายาก
จึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นออกมาฟังเสียงของชาวบ้าน ด้วยการเปิดเผยรูปแบบโครงการก่อสร้างและแนวทางในการก่อสร้างว่าจะส่งกระทบด้านใดบ้าง เพราะไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาซ้ำซากในหลายโครงการที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบแล้วทิ้งขว้างโครงการเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้าง และนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วโครงการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 2 ปีเต็ม นั่นอาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง
สำหรับกระแสโซเชียลที่มีการต่อว่าทางกลุ่มว่าเป็นพวกถ่วงความเจริญนั้นอยากจะบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะที่จริงแล้วเราไม่ได้มาคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างหรือปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติ เราเห็นด้วยกับการที่จะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่อยากให้มองดูถึงเหตุผลของกลุ่มที่ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เพราะเรามีเหตุผลในการที่จะคัดค้านและให้ทบทวนและเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้างเพื่อความสบายใจของชาวบ้านในพื้นที่
ทั้งนี้ทาง นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วได้มีการสั่งการให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองให้จัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน ที่จะปิดน้ำผุดธรรมชาติและเริ่มทำการปรับปรุงก่อสร้าง