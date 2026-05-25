โหดจัดหนุ่มจีนกระหน่ำตีสาวสองพัทยาเจ็บสาหัสก่อนเผ่นหนีกลับประเทศ คาดเหตุไม่ตรงปก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- โหดจัดหนุ่มจีนกระหน่ำตีสาวสองในเมืองพัทยาบาดเจ็บสาหัสก่อนเผ่นหนีกลับประเทศ คาดเหตุไม่ตรงปก ขณะเจ้าตัวโพสต์เรื่องราวและคลิปภาพเตือนใจสาวไทย ด้าน ตร.พัทยา เร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแม้หนีกลับประเทศบ้านเกิด

จากกรณีที่​มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Bell Apisara ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะถูกชายชาวจีนทำร้ายร่างกายภายในห้องพักแห่งหนึ่ง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีบาดแผลบริเวณใบหน้าจนต้องเย็บถึง 18 เข็ม ข้อมือเย็บ 8 เข็ม และข้อเท้าเย็บ 4 เข็ม พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะเอาให้ถึงที่สุด”

นอกจากยังได้โพสต์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตนเองถูกชายชาวจีนพยายามทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง หลังถูกกักขังไม่ให้ออกจากห้องพัก กระทั่งพยายามเปิดประตูให้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน และยังระบุอีกบาดแผลบริเวณใบหน้าเกิดจากเศษแก้วที่แตกจนถูกผู้ก่อเหตุนำมาใช้ทำร้ายร่างกาย โชคดีที่พี่สาวและน้องสาวเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุร้ายมากกว่านี้

และขณะนี้ยังทราบว่าชายชาวจีนคนดังกล่าว กำลังพยายามหลบหนีแต่ตนเองได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ที่สำคัญยังต้องการให้เรื่องดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ เนื่องจากมีผู้หญิงหลายรายเคยเข้าแจ้งความเกี่ยวกับการถูกชายชาวจีนทำร้ายร่างกายในลักษณะรุนแรงเช่นกันนั้น


ล่าสุดในวันนี้ (25 พ.ค.)​ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นห้องพักภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยพัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านใน เมื่อพนักงานเรียกไม่มีเสียงตอบรับ เจ้าหน้าที่โรงแรมจึงเปิดห้องให้เข้าไปตรวจสอบแต่ไม่พบตัวชายชาวจีนผู้ก่อเหตุแล้ว

 และภายในห้องยังพบร่องรอยการต่อสู้อย่างหนัก ข้าวของกระจัดกระจาย กระจกโต๊ะเครื่องแป้งและขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้น รวมทั้งยังพบคราบเลือดจำนวนมากบนผ้าปูที่นอน ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงแรมได้เข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าห้องพักรายดังกล่าวแล้ว

เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่ทำให้ชายชาวจีนก่อเหตุทำร้ายร่างกายสาวประเภทสอง น่าจะ้ป็นเพราะทราบภายหลังว่าผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้หญิง จึงเกิดการโต้เถียงและลงมือทำร้ายร่างกายกัน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเก็บสัมภาระและหลบหนีออกจากโรงแรมทางบันไดหนีไฟ

 


โดยพนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่า ชายชาวจีนผู้ก่อเหตุได้เข้าพักเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมาและมีกำหนดเช็กเอาต์ในวันที่ 25 พ.ค.2569 โดยช่วงเช้าวันเกิดเหตุผู้เสียหายได้วิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานในสภาพมีเลือดเปรอะทั่วร่างกาย โดยมีกลุ่มเพื่อนสาวประเภทสองอีก 2 คนพาส่งโรงพยาบาลและเข้าแจ้งความกับตำรวจ


ขณะที่ข้อมูลจาก สภ.เมืองพัทยา ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและหลังรับแจ้งความ ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุทันที กระทั่งตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าชายชาวจีนรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับประเทศจีนไปก่อนที่ผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความกับตำรวจ

อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากผู้เสียหายยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ และตำรวจยังเร่งสืบสวนและรวบรวมสำนวน เพื่อขออำนาจศาลจังหวัดพัทยา ออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไป.




