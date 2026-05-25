โหดจัดหนุ่มจีนกระหน่ำตีสาวสองพัทยาเจ็บสาหัสก่อนเผ่นหนีกลับประเทศ คาดเหตุไม่ตรงปก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- โหดจัดหนุ่มจีนกระหน่ำตีสาวสองในเมืองพัทยาบาดเจ็บสาหัสก่อนเผ่นหนีกลับประเทศ คาดเหตุไม่ตรงปก ขณะเจ้าตัวโพสต์เรื่องราวและคลิปภาพเตือนใจสาวไทย ด้าน ตร.พัทยา เร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแม้หนีกลับประเทศบ้านเกิด
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Bell Apisara ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะถูกชายชาวจีนทำร้ายร่างกายภายในห้องพักแห่
นอกจากยังได้โพสต์เล่าถึ
และขณะนี้ยังทราบว่าชายชาวจีนคนดังกล่
ล่าสุดในวันนี้ (25 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นห้องพักภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยพัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านใน เมื่อพนักงานเรียกไม่มีเสียงตอบรับ เจ้าหน้าที่โรงแรมจึงเปิดห้องให้เข้าไปตรวจสอบแต่ไม่พบตัวชายชาวจีนผู้ก่อเหตุแล้ว
และภายในห้องยังพบร่องรอยการต่อสู้อย่างหนัก ข้าวของกระจัดกระจาย กระจกโต๊ะเครื่องแป้งและขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้น รวมทั้งยังพบคราบเลือดจำนวนมากบนผ้าปูที่นอน ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงแรมได้เข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าห้องพักรายดังกล่าวแล้ว
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่ทำให้ชายชาวจีนก่อเหตุทำร้ายร่างกายสาวประเภทสอง น่าจะ้ป็นเพราะทราบภายหลังว่าผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้หญิง จึงเกิดการโต้เถียงและลงมือทำร้ายร่างกายกัน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเก็บสัมภาระและหลบหนีออกจากโรงแรมทางบันไดหนีไฟ
โดยพนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่า ชายชาวจีนผู้ก่อเหตุได้เข้าพักเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมาและมีกำหนดเช็กเอาต์ในวันที่ 25 พ.ค.2569 โดยช่วงเช้าวันเกิดเหตุผู้เสียหายได้วิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานในสภาพมีเลือดเปรอะทั่วร่างกาย โดยมีกลุ่มเพื่อนสาวประเภทสองอีก 2 คนพาส่งโรงพยาบาลและเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ขณะที่ข้อมูลจาก สภ.เมืองพัทยา ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและหลังรับแจ้งความ ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุทันที กระทั่งตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าชายชาวจีนรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับประเทศจีนไปก่อนที่ผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความกับตำรวจ
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากผู้เสียหายยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ และตำรวจยังเร่งสืบสวนและรวบรวมสำนวน เพื่อขออำนาจศาลจังหวัดพัทยา ออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไป.