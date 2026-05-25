“สุชาติ” เปิดวันป่าชุมชนแห่งชาติ 2569 ชูป่าชุมชน 1.2 หมื่นแห่ง สร้างเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ที่ชลบุรี ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข สร้างรายได้ สร้างอนาคต” เดินหน้ายกระดับป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียวและแหล่งกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน

วันนี้( 25 พ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Community Forest Based Wellness : ป่าชุมชน สร้างสุข สร้างรายได้ สร้างอนาคต” ที่ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ จ.ชลบุรี พร้อมประกาศเดินหน้ายกระดับป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ สู่ฐานเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภายในงานมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ และเครือข่ายป่าชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคึกคัก

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาป่าตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 7 ล้านไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 5 ล้านครัวเรือน

“ป่าชุมชนไม่ใช่เพียงพื้นที่สีเขียว แต่คือฐานทรัพยากรสำคัญของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ ยังระบุอีกว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงวางรากฐานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้มุ่งสนับสนุนเครือข่ายป่าชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน

ภายในงานยังมีพิธีมอบถ้วยและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ การมอบเงินอุดหนุนแก่ตัวแทนป่าชุมชน 4 ภาค รวมถึงการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงตลาดนัดผลผลิตจากป่าชุมชน และสาธิตผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรป่าไม้ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และการทำแนวกันไฟ เพื่อร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาวต่อไป










