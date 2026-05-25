ศูนย์ข่าวศรีราชา - ปลัดเมืองพัทยา” วางโรดแมปจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเมืองพัทยา 28 มิ.ย. นี้ เข้มทุกขั้นตอนหวังเลือกตั้งสุจริต โปร่งใส ย้ำนโยบายหาเสียงต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย
วันนี้( 25 พ.ค.) นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา เเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2569 ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ เมืองพัทยา ขาดผู้บริหารเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ เมืองพัทยา ได้วางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งส่วนกลางและ กกต.จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการรับสมัครผู้สมัครที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ค.– 1 มิ.ย.2569 และจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ออกใบเสร็จ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมเตรียมฝึกปฏิบัติจริงในวันที่ 27 พ.ค.นี้ เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยหัวใจสำคัญของการเลือกตั้ง คือ “กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง” หรือ กปน. ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีกรรมการ 9 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก 2 คน ทำหน้าที่ตั้งแต่เปิดหีบ ลงคะแนน นับคะแนน จนถึงส่งมอบหีบบัตร ซึ่งเมืองพัทยา จะจัดอบรม กปน. อย่างเข้มข้นถึง 2 รอบ เพื่อยกระดับให้เป็น “กปน.มืออาชีพ”โดยรอบแรกจะจัดขึ้นวันที่ 6-7 มิ.ย. 2569 เป็นการอบรม กปน.บางส่วน โดยมี กกต.ส่วนกลางร่วมถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายต่าง ๆ
ส่วนรอบใหญ่จะจัดระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.2569 เพื่ออบรมกรรมการประจำหน่วยทั้งหมดแบบเข้มข้น เน้นความเข้าใจและปฏิบัติจริง ก่อนส่งมอบหีบบัตรในวันที่ 27 มิ.ย. และเปิดลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 28 มิ.ย.2569
นอกจากนี้ เมืองพัทยา ยังเตรียมแผนบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องสถานที่เลือกตั้ง ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการใช้เต็นท์ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน และจะเน้นใช้สถานที่ภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อลดปัญหาฝนตก น้ำท่วม หรือกระทบต่อการเลือกตั้ง
อีกทั้ง ปลัดเมืองพัทยา ยังได้มอบหมายรองปลัดทั้ง 4 คน ลงกำกับดูแลแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเพื่อกระจายภารกิจและเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมดูแลแต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังขอความร่วมมือจากทุกทีมผู้สมัคร ให้ส่งตัวแทนประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ทั้งในขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนน หากพบข้อสงสัยสามารถทักท้วงได้ทันทีในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนภายหลัง
ส่วนประเด็นการหาเสียงเลือกตั้ง ได้ฝากเตือนไปยังผู้สมัครทุกคนว่าควรศึกษากรอบอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและกฎหมายกระจายอำนาจให้ชัดเจน ก่อนกำหนดนโยบายหาเสียง เพื่อป้องกันการเสนอนโยบายเกินอำนาจหน้าที่ ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นร้องเรียนต่อ กกต.ได้
ในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ระบุว่า ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในเขตเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถเลือกลงสมัครในเขตใดก็ได้ภายในเมืององพัทยา แม้ทะเบียนบ้านจะอยู่อีกเขตก็ตาม แต่จะไม่มีสิทธิเลือกสมาชิกในเขตที่ตนลงสมัคร หากไม่ได้มีชื่ออยู่ในเขตนั้นตามวันเลือกตั้ง
ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิของตนเองอย่างละเอียด เนื่องจากการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนบางพื้นที่ โดยเฉพาะระหว่างเขต 1-2 และเขต 3-4 ซึ่งอาจส่งผลให้บางคนมีสิทธิเลือกเฉพาะนายกเมืองพัทยา แต่ไม่มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาในบางเขต
ทั้งนี้ เมืองพัทยา จะแจ้งรายละเอียดสิทธิเลือกตั้งแนบไปกับเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้ง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาบัตรเขย่งหรือการใช้สิทธิผิดประเภท ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาในการพิจารณาของ กกต.ในภายหลัง