ป.ป.ช.ภาค 2 ลงพื้นที่ จ.ระยอง ตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินหลบด่านชั่ง พบ 2คันดันแปลงสภาพ

ระยอง -ป.ป.ช.ภาค 2 ลงพื้นที่จับรถบรรทุกน้ำหนักเกินหลบด่านชั่ง และตรวจสอบแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ทุจริตใน จ.ระยอง พบรถบรรทุก 2 คันดัดแปลงสภาพ จับคนขับดำเนินคดี
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 25 พ.ค.) พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 2 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง และศูนย์ตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญ่มายอง (ขาออกเมืองระยอง) สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินหลบด่านชั่งและตรวจสอบปัญหาการทุจริต หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือทำผิดกฎหมายไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถบรรทุก 2 คันดัดแปลงสภาพจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับคนขับตามกฎหมาย
พล.ต.ต.อรุณ เผยว่าการลงพื้นที่ จ.ระยอง ในครั้งนี้เป็นจังหวัดที่ 6 ในพื้นที่ภาค 2 โดยเป็นการบูรณาการความร่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกผิดกฎหมายบนท้องถนน อาทิ บรรทุกน้ำหนักเกิน ฝ่าฝืนไม่คลุมผ้าใบ หรือไม่ปิดมิดชิดทำให้วัสดุตกหล่นบนผิวจราจร ไม่ขับชิดขอบทางด้านซ้าย หรือใช้ช่องขวาไม่เหมาะสม
รวมถึงดัดแปลงสภาพรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายต่อถนน และอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริต หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้มีการมาเน้นย้ำการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.252 และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสมากขึ้นอีกด้วย.