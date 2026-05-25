ผู้การนครปฐมประชุมติดตามคดีเสียชีวิตหลังทำศัลยกรรม เร่งรวบรวมหลักฐานคลี่คลายคดี

นครปฐม - ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีหญิงเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมในคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมและถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
วันนี้( 25 พ.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาและผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดี พร้อมรับฟังการรายงานผลการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและคลายความกังวล โดยยืนยันว่าจะมีการรายงานความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร เวชระเบียน รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ในการประชุมมีผู้บริหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.พัฒพงศ์ คนแรง รอง ผบก.กค.ภ.7 พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รวมถึงญาติของผู้เสียชีวิต
รายงานข่าวระบุว่า คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำศัลยกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ของคลินิกเอกชน ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและครอบครัวต่อไป