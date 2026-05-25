เพชรบุรีคึกคัก! คลังจังหวัดจับมือกรุงไทย เปิดจุดช่วยแก้ปัญหา “เป๋าตัง-เป๋าตุง” รองรับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส”

เพชรบุรี - ประชาชนชาวเพชรบุรี โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ แห่ใช้บริการจุดช่วยเหลือแอป “เป๋าตัง-เป๋าตุง” ที่ศาลากลางจังหวัด หลังประสบปัญหาล็อกอินและยืนยันตัวตนไม่ได้ ด้านคลังจังหวัดและธนาคารกรุงไทยส่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด เตรียมพร้อมรองรับโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”
วันนี้( 25 พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันได้ ทำให้เกิดความกังวลว่าจะพลาดสิทธิ์ในโครงการภาครัฐที่กำลังจะเปิดให้ใช้งานในอนาคตอันใกล้
ภายในจุดบริการ เจ้าหน้าที่ของ ธนาคารกรุงไทย ได้จัดเตรียมโต๊ะบริการเพื่อช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการยืนยันตัวตนและการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ยังร่วมช่วยจัดคิว ต้อนรับ และให้คำแนะนำการใช้งานแอปเบื้องต้นแบบตัวต่อตัว เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความกังวลให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ประชาชนที่เข้ารับบริการต่างแสดงความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานแอปได้รวดเร็วมากขึ้น และมีความมั่นใจในการเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการของภาครัฐ
ทั้งนี้ การเปิดจุดบริการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินในการสนับสนุนนโยบายด้านดิจิทัลและสวัสดิการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ลดปัญหาการตกหล่นของผู้มีสิทธิ์ในอนาคต