ทหาร ฉก.ลาดหญ้าฯ สกัดรถบรรทุกลอบขนวัสดุก่อสร้างข้ามแดน ผ่าน “ประตูหลังบ้าน” ชายแดนสังขละบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าฯ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตชด. และศุลกากร สกัดจับรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียนเมียนมา ลักลอบขนวัสดุก่อสร้างจำนวนมากผ่าน “ประตูหลังบ้าน” บริเวณชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วันนี้( 25 พ.ค.) ร.ท.พงศกร สร้อยฉวี ผู้บังคับหมวดควบคุมส่วนลาดตระเวนระยะไกล หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ นำกำลังลาดตระเวนและตรวจสอบการกระทำผิดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุก 6 ล้อ คลุมผ้าใบสีเขียว ขับออกมาจากประตูแห่งหนึ่งภายในซอยเกษตร 7 จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี เจ้าหน้าที่ ตชด.134 อาสาสมัครรักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าตรวจสอบทันที

จากการตรวจสอบพบว่า รถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นรถสีขาว ยี่ห้อฮีโน่ ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมียนมา ของผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ภายในรถบรรทุกพบปูนซีเมนต์จำนวน 160 ถุง ปูนกาว 80 ถุง และเหล็กซีไลน์อีก 300 เส้น

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมรถพร้อมของกลางทั้งหมดไปยังสำนักงานศุลกากรสังขละบุรี เพื่อตรวจนับสินค้าอย่างละเอียด พร้อมจัดทำบันทึกจับกุม ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี ดำเนินคดีในข้อหาส่งออกสินค้าผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร และขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

ทั้งนี้ วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างสำเร็จรูป ถูกจัดเป็นสินค้าควบคุม ห้ามส่งออกในพื้นที่ชายแดนบางแห่ง ตามประกาศกระทรวงกลาโหม ภายใต้พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.2524 หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 เพื่อป้องกันการนำไปใช้สนับสนุนกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ

สำหรับพื้นที่ชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ พบว่ามีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากติดแนวชายแดน และมีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมไปยังประเทศเมียนมาได้ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ประตูโดราเอมอน” ซึ่งที่ผ่านมา มักถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงรถยนต์โจรกรรมส่งขายข้ามประเทศ

แม้ก่อนหน้านี้หน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองจะขอความร่วมมือให้เจ้าของบ้านและสถานประกอบการปิดตายประตูดังกล่าว ซึ่งมีมากกว่า 30 จุด แต่จากข้อมูลด้านความมั่นคงยังพบว่า มีบางส่วนลักลอบเปิดใช้งานเพื่อกระทำผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมนำข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อพิจารณายกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดน และแก้ไขปัญหาการลักลอบข้ามแดนอย่างจริงจังต่อไป










