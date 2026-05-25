ศึกชิงเก้าอี้นายกพัทยาคึกคัก! พรรคประชาชน เปิดนโยบายโดนใจคนเมือง ส่วน “เรารักพัทยา” ลุยชุมชนขอแรงหนุนสานงานต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา- คึกคัก ศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา 2569 ผู้สมัครจากพรรคประชาชน - ทีมเรารักพัทยา ลุยเปิดนโยบายหาเสียงทั้งในชุมชนและบนพื้นที่เกาะสีชัง หวังโกยคะแนนล่วงหน้าก่อนถึงวันเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ โดยพรรคประชาชน  เปิดนโยบายโดนใจคนเมือง ส่วน “เรารักพัทยา” ลุยชุมชนขอแรงหนุนสานงานต่อ

วันนี้ ( 25 พ.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานการหาเสียงเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา 2569 ว่าคึกคักตั้งแต่ยังไม่ถึงวันเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากที่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารได้หมดวาระการทำงานครบ 4 ปีเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดได้นำทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 กลุ่ม “เรารักพัทยา” ลงพื้นที่หาเสียงในชุมชนชุมสาย เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที

โดย นายปรเมศวร์ บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพัฒนาเมืองพัทยาในอนาคต พร้อมยืนยันความพร้อมในการกลับมาทำงานบริหารเมืองพัทยาอีกครั้งหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของกลุ่ม “เรารักพัทยา”พบว่ามีประชาชนออกมาให้กำลังใจและแสดงการสนับสนุนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมากลุ่มการเมืองดังกล่าวมีผลงานพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นที่เริ่มเข้มข้นมากขึ้น


เช่นเดียวกับ นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จากพรรคประชาชน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมาได้เดินทางลงพื้นที่ตลาดเคหะเทพประสิทธิ์ พร้อมกับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน รวมทั้ง นายยอดชาย พึ่งพร และทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่

โดยพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าทักทาย ขอถ่ายภาพ และสะท้อนปัญหาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงคุณภาพชีวิตในเมืองพัทยา

ด้าน นายณัฐพงษ์ ระบุว่า พรรคประชาชนมีความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ หลังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวพัทยามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล พร้อมมองว่า นายอิทธิวัฒน์ เป็นคนพื้นที่นาเกลือ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและการทำงานสภาเมือง เข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น พรรคประชาชน ยังชูนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาบนเกาะล้านขณะลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยชูแนวคิดผลักดันแนวทางต่อท่อน้ำจากฝั่งไปยังเกาะล้าน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงน้ำประปาให้ประชาชน รวมถึงนโยบายศูนย์เด็กเล็ก 24 ชั่วโมง รองรับกลุ่มผู้ปกครองที่ทำงานเวลากลางคืนในเมืองท่องเที่ยว




ทั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตนายกเมืองพัทยา ในนามทีมเรารักพัทยา ที่เพิ่งนำทีมงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปีภายใต้นโยบายสาน “Better Pattaya ” ที่ได้ขอโอกาสคนพื้นที่เพื่อสานงานสำคัญต่อให้ดียิ่งขึ้น

นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร จากพรรคประชาชน ซึ่งเป็นน้องชายอดีตรองนายกเมืองพัทยา ( นิรันดร์ วัฒนศาสตร์ธร) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงแรมฟลิปเปอร์เฮาส์ และผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยถือเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยตั้งเป้าภายใน 100 วันแรก หากได้รับเลือกตั้ง จะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาด เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุที่ขอโอกาสทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่

และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ อดีตนายอำเภอบางละมุง และรองอธิบดีกรมการปกครอง ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งก่อน ที่ยังจะขอใช้ความรู้ความสามารถ และคอนเนคชั่นที่ยังคงมีจากการทำงานในพื้นที่มานาน พิสูจน์ตัวเองในการลงเลือกตั้งนี้อีกครั้ง
 






ศึกชิงเก้าอี้นายกพัทยาคึกคัก! พรรคประชาชน เปิดนโยบายโดนใจคนเมือง ส่วน “เรารักพัทยา” ลุยชุมชนขอแรงหนุนสานงานต่อ
