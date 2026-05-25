สลด! พบช้างป่าสลักพระเพศผู้ถูกไฟช็อตล้มกลางชายป่า คาดใช้งวงดึงสายไฟเข้าปาก

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระร่วมสัตวแพทย์ ผ่าชันสูตรซากช้างป่าเพศผู้ อายุราว 25-30 ปี หลังถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตบริเวณชายป่านอกเขตพื้นที่ คาดถูกขับออกจากโขลงก่อนออกหากินนอกป่า และพลาดดึงสายไฟที่หล่นลงมาเข้าปากจนเสียชีวิต
วันนี้( 25 พ.ค.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สั่งการให้คณะสัตวแพทย์ของสำนักฯ ร่วมกับ นายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ผ่าชันสูตรซากช้างป่าเพศผู้มีงา อายุประมาณ 25-30 ปี
จากการตรวจสอบพบว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อต โดยเจ้าหน้าที่ได้ถอดงาช้างทั้ง 2 ข้างออกเก็บรักษาไว้ มีความยาวประมาณข้างละ 1 เมตร พร้อมเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
รายงานระบุว่า ชาวบ้านพบช้างป่านอนเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเวลา 21.50 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวอาจถูกช้างตัวที่แข็งแรงกว่าขับออกจากโขลง ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณผืนป่าชั้นในที่มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ก่อนเกิดเหตุ ช้างป่าได้ใช้ลำตัวดันเสาไฟฟ้าจนหักโค่น จากนั้นใช้งวงดึงสายไฟที่หย่อนลงมา และอาจนำเข้าปากจนถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบเสาไฟฟ้าถูกทำลายจนหักโค่นอีก 2-3 ต้นในบริเวณใกล้เคียง
ภายหลังผ่าชันสูตรแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฝังกลบซากช้างตามขั้นตอน พร้อมเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีช้างป่าออกนอกเขตอนุรักษ์เพื่อหาอาหาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งหาแนวทางป้องกันและลดความสูญเสียทั้งต่อคนและสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง