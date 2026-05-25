ตราด – ชาวตราด แห่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ“ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” วันแรกคึกคัก ขณะชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตน ทยอยออกจากบ้านยืนรอหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาตราด ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการ
วันนี้ (25 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงทะเบียนโครงการ“ไทยช่วยไทย พลัส60/40” วันแรกของชาวบ้านใน จ.ตราด ว่าเป็นไปอย่างคึกคักไม่แพ้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาตราด มีประชาชนเดินทางออกจากบ้านมารอเข้าคิวยืนยันตัวตนและแก้ไขปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย คอยแนะนำขั้นตอนการยืนยันตัวตนให้กับประชาชนทั้งรายใหม่ และรายเก่า
จากการสอบถามประชาชนบางส่วนพบว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอพฯกระเป๋าตังได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน และยังมีประชาชนบางส่วนที่เดินทางมายืนยันตัวตนผ่านตู้เอทีเอ็ม ซึ่งทางธนาคารได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการดำเนินการไว้อย่างครบถ้วน
สำหรับ“ไทยช่วยไทย พลัส60/40” เปิดลงทะเบียนประชาชนวันแรกตั้งแต่วันที่25 - 29 พฤษภาคม2569 เวลา06.00 - 22.00 น. ซึ่งในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน13.18 ล้านราย ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” โดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่ได้รับเดือนละ300 บาท รวม1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน2569
ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส60/40” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม2569 เวลา06.00- 22.00 น. ซึ่งผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดร้อยละ60 ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน2569