ชื่นชม!นักเรียนเชียงใหม่จิตอาสาดึงช่างมืออาชีพสอนคนไร้บ้านตัดผม หวังสร้างเชื่อมั่นเห็นคุณค่าตัวเอง-ต่อยอดอาชีพ

เชียงใหม่ - กลุ่มนักเรียนเชียงใหม่จิตอาสารวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดึงช่างตัดผมมืออาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะ สอนคนไร้บ้านฝึกตัดผม หวังช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น เล็งเห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง พร้อมพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้
วันนี้(25 พ.ค.69) รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บ้านเตื่อมฝัน (ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลอคนไร้บ้านที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เพื่อตั้งหลัก ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 ประกอบด้วย นางสาวปรานต์ วงศ์วิจิตร อายุ 17 ปี,นางสาวณัฐวรา เหล็กกล้า อายุ 17 ปี,นางสาวพิณทิพา แก้วกายา อายุ 17 ปี,นางสาวอนรรฆพร ดวงดี อายุ 17 ปี,นางอรณัชชา อ่อนกอ อายุ 17 ปี และนางสาวศิรภัสสร นันทะวงค์ อายุ 17 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และนายวริทธิ์นันท์ ณ เชียงใหม่ อายุ 17 ปี จากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพช่างตัดผม ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนทักษะในการตัดผมให้กับคนไร้บ้านที่เป็นสมาชิกของบ้านเตื่อมฝัน สำหรับตัดผมให้กันในกลุ่มสมาชิก รวมทั้งต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงชีพ
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Destitute Improves Attitude: โครงการกระบอกเสียงเพื่อเพื่อนมนุษย์สู่การตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และชีวิตที่เหลืออยู่ ภายใต้เครือข่าย Youth Northern - พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชนภาคเหนือ ทั้งนี้ได้มีการเชิญ“ช่างบุ๋ม” นายนพพร เชื้อประยูร อายุ 44 ปี ช่างตัดผมมืออาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เจ้าของร้านตัดผมชื่อดังในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะการตัดผมให้กับสมาชิกของบ้านเตื่อมฝัน ทั้งด้านทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเบื้องต้นสมาชิกบ้านเตื่อมฝันผู้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถลงมือปฏิบัติและมีทักษะขึ้นพื้นฐานในการตัดผมให้กันได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
ทั้งนี้กลุ่มนักเรียนผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ระบุว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหมายอยากที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ไร้บ้าน ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของตัวเองว่ามีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดได้ หากได้รับความเชื่อมั่น และการสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนมนุษย์สื่อไปยังผู้คนทั่วไปให้ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยคาดหวังว่าผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้คนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้นและช่วยกันแก้ไขลดช่องว่าง ขณะเดียวกันหวังให้เป็นจุดเริ่มของการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้นำไปพัฒนาตัวเองและยึดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วย