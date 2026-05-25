ประมงลงพื้นที่พบผู้เลี้ยงปลากระชังอ่างทอง เฝ้าระวังผลกระทบหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม

อ่างทอง – ประมงจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผู้เลี้ยงปลากระชังริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ พบปลากินอาหารเม็ดลดลง บางส่วนปรับสภาพไม่ทันเริ่มตาย ชาวบ้านเร่งเสริมความแข็งแรงกระชังรับกระแสน้ำที่ไหลแรงขึ้น ขณะที่ประมงจังหวัดเตือนเกษตรกรเร่งต่อทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติ
วันนี้ ( 25 พ.ค.) นายวีร์ กี่จนา ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมนายวรณิสร์ แก้วตีนแท่น ประมงอำเภอป่าโมก ลงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เพื่อติดตามและสอบถามสถานการณ์สัตว์น้ำ หลังเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา
จากการสอบถามผู้เลี้ยงปลากระชัง พบว่า ปลาส่วนใหญ่ที่เลี้ยงเป็นปลาทับทิม ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง อยู่ระหว่างรอจับส่งขายให้ผู้ค้าปลาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยราคาปลาในขณะนี้ แบ่งเป็น ขนาด 0.5-0.7 กิโลกรัม ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม ขนาด 0.8-1.2 กิโลกรัม ราคา 70 บาทต่อกิโลกรัม และขนาด 1.2 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม
นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงปลากดคัง และปลาเบญจพรรณชนิดอื่นร่วมด้วย ขณะที่ช่วงนี้ไม่มีการเลี้ยงลูกปลา เนื่องจากน้ำมีสีขุ่น ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกปลาตายได้ง่าย
นายเชน แสงทอง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง เปิดเผยว่า หลังมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น ปลาที่เลี้ยงไว้กินอาหารเม็ดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงต้องลดปริมาณอาหารลง และปลาบางส่วนที่มีอายุมากปรับสภาพน้ำไม่ทัน ทำให้มีตายบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติในช่วงน้ำเปลี่ยนสี
ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันนี้ ผู้เลี้ยงปลากระชังจะเริ่มเสริมความแข็งแรงของกระชังเพิ่มเติม เนื่องจากกระแสน้ำเริ่มไหลแรงขึ้น
“เป็นธรรมดาของทุกปี ช่วงแรกที่มีการระบายน้ำ ปลาจะได้รับผลกระทบก่อน แต่เมื่อปรับสภาพได้ ก็จะกลับมากินอาหารและขึ้นมาเล่นน้ำตามปกติ” นายเชน กล่าว
ด้านประมงจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้สิ่งที่เฝ้าระวังคือสถานการณ์น้ำเปลี่ยนสีจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จึงได้ลงพื้นที่พบชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนแนวทางช่วยเหลือในระยะต่อไป
พร้อมกันนี้ ยังฝากเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำสาธารณะทุกคน ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขออนุญาตเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง เพราะหากเกิดภัยพิบัติจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ควรรีบไปต่อทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอ
สำหรับพื้นที่อ่างทอง ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอป่าโมก รวมทั้งสิ้น 158 ราย