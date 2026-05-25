แห่ชื่นชม!หนุ่มสาวไรเดอร์และพลเมืองดีแวะช่วยคนป่วยนอนล้มริมทางส่งโรงหมอ

สกลนคร-โซเชียลแห่ชื่นชม สองไรเดอร์หนุ่มสาวและพลเมืองดีชาวพังโคน สละเวลาเข้าช่วยหญิงป่วยเป็นลมล้มพับริมทาง พาส่งโรงพยาบาลจนถึงมือหมอปลอดภัย
ที่ จ.สกลนคร เกิดเรื่องราวสุดประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า "Natthaphon Faikhan" ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องหน้ารถจักรยานยนต์ ขณะที่ตนเองและเพื่อนร่วมทางกำลังขี่รถผ่านเส้นทางสายหนึ่ง แล้วเหลือบไปเห็นหญิงรายหนึ่งนอนหมดสติอยู่บริเวณพงหญ้าริมถนนนิตโย สกลนคร-อดุรธานี อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยมีผู้สูงอายุอีกคนพยายามช่วยเหลืออยู่ข้างๆ ด้วยความสนิทใจและสัญชาตญาณความเป็นพลเมืองดี ทั้งคู่จึงรีบจอดรถและลงไปช่วยเหลือในทันที
ทราบชื่อพลเมืองดีทั้งสองรายคือ นายณัฏฐพล ฝ่ายขันธ์ หรือ (ไรเดอร์คนขับ) และ น.ส.ญานิกา เซ็งมณี (หญิงคนซ้อนท้าย)
โดย นายณัฏฐพล ได้เล่าว่า ขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์วิ่งงานอยู่ ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติริมข้างทาง เมื่อเห็นว่ามีคนนอนล้มพับอยู่ จึงไม่ลังเลที่จะวนรถกลับไปดู เพราะหวั่นว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น
เมื่อลงไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าผู้ป่วยมีอาการเป็นลม หน้ามืด และอ่อนแรงจนไม่สามารถประคองตัวเองได้ โดยมีญาติหรือผู้ร่วมทางอีกท่านพยายามประคองอยู่ นายณัฏฐพล และ น.ส.ญานิกา จึงได้ช่วยกันกับเพื่อนร่วมทางพลเมืองดีอีกท่านหนึ่งที่จอดรถลงมาช่วยในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำยาดมมาให้ดม และช่วยกันพยุงร่างของผู้ป่วยขึ้นมาพักผ่อนในร่ม
จากนั้นกลุ่มพลเมืองดีได้ช่วยกันพาผู้ป่วยเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อนำตัวส่งเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางความโล่งใจของญาติและผู้พบเห็นเหตุการณ์ ซึ่งการตัดสินพาส่งนั้นเนื่องจากที่เกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลพังโคนมากนัก
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในน้ำใจอันงดงามของทั้ง นายณัฏฐพล น.ส.ญานิกา และพลเมืองดีทุกท่านที่ไม่ดูดายต่อเพื่อนมนุษย์ สละเวลาส่วนตัวเข้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากริมทาง จนทำให้ผู้ป่วยรายนี้ถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่สะท้อนถึงความมีน้ำใจของคนสกลนครอย่างแท้จริง