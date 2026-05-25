ตร.ภาค 6 ร่วมล่าแก๊งมิจฯหลอกนักธุรกิจขาณุฯเทรดทองสูญกว่า 1.4 ล้าน

พิษณุโลก / กำแพงเพชร - ทีมสืบสวนภาค 6 ผนึกกำลัง ตร.ขาณุฯ ล่ามิจฉาชีพ หลอกนักธุรกิจขาณุวรลักษบุรีเทรดทอง สูญเงินกว่า 1.4 ล้าน ออกหมายจับแล้ว 5 รวบได้ 2-อายัดตัวคาคุก 1 ยังหนีอีก 2 พบเบาะแสชี้เป้าคนคุมบัญชีม้าอีก 3 ราย
กรณีพนักงานสอบสวน สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งความออนไลน์จากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักธุรกิจในอำเภอขาณุฯ เมื่อ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ถูกกลุ่มมิจฉาชีพ หลอกลวงให้ร่วมลงทุน”เทรดทองคำ” ตลาดซื้อขายล่วงหน้า สร้างความเสียหาย 1,415,500 บาท
หลังได้รับรายงานตามลำดับชั้น พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 รวมทั้งรอง ผบช.ภ.6 - พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2ฯ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อลงกต ทับชม สว.กก.สืบสวน2ฯ, พ.ต.ท.พุฒิพงษ์ สืบวงษา สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6, ร.ต.อ.ธนกร ยอดยศ รอง สว.กก.สืบสวน 2ฯ, ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พูลหน่าย รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 และ ร.ต.อ.สิรวิชญ์ ปันกาวี รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ร่วมสืบสวนขยายผลเพื่อหาบุคคลผู้กระทำความผิด กระทั่งพนักงานสอบสวน สภ.ขาณุวรลักษบุรี รวบรวมหลักฐานยื่นศาลจังหวัดกำแพงเพชรออกหมายจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดได้ 5 ราย
ในความผิดฐาน “ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเองหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดอาญาอื่นใด และเป็นผู้สนับสนุน ผู้อื่นในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ”
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามผู้ต้องหาดังกล่าวจนสามารถจับกุมได้ 2 ราย ,อายัดตัวที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำจำนวน 1 ราย และหลบหนีจำนวน 2 ราย ยึดของกลางเป็นโทรศัพท์iPhone 15 จำนวน 1 เครื่อง สอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้พบว่าหลังเปิดบัญชีแล้ว จะนำบัญชีให้บุคคลอื่นใช้รับโอนเงิน จากนั้นจึงทำรายการถอนเงินสดออกจากบัญชีแล้วส่งมอบเงินสดดังกล่าวต่อให้กับผู้ควบคุมต่อไป
นอกจากนี้ผลการสืบสวน ยังพบว่า มีผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติม เป็นผู้ควบคุมบัญชีม้าอีก 3 ราย ซึ่งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนยื่นศาลออกหมายจับเพิ่มเติมต่อไป