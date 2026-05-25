เปิดปากรับแล้ว! น้าแท้ๆ อ้างอารมณ์ชั่ววูบ ลวงหลานวัย 16 ข่มขืนคาบ้านร้าง-ขู่ถ่ายคลิปซ้ำ

กำแพงเพชร - เปิดปาก..น้าชายแท้ๆ อายุ 33 สารภาพสิ้น อ้างอารมณ์ชั่ววูบ ลวงหลานสาววัย 16 ที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันขี่มอ’ไซค์พาไปส่งเอาสังกะสี ก่อนชักมีดจ่อคอข่มขืนในบ้านร้าง แถมขู่ถ่ายคลิปไว้ห้ามบอกใคร
ความคืบหน้ากรณีคดีสะเทือนใจ น้าชายอายุ 33 ปี ก่อเหตุลวงหลานสาวแท้ๆ วัย 16 ปี ไปข่มขืนกระทำชำเราในบ้านร้างแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดนายกฤษฎา (ผู้ต้องหา) ได้เปิดปากรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยอ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ซึ่งวันเกิดเหตุตนได้ออกอุบายชวนหลานสาวให้พาไปเอาสังกะสีเก่ามาทำเล้าไก่ เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุกลับใช้มีดจี้คอเพื่อบังคับข่มขืน พร้อมทั้งข่มขู่หลานสาวว่าได้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ห้ามนำเรื่องไปบอกใคร แต่ในความเป็นจริงตนไม่ได้ถ่ายคลิปแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคดีสะเทือนสังคมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้เสียหายอย่างรุนแรง
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม 3 ข้อหา ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้อาวุธและกำลังประทุษร้าย, พาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร และพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดา
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบปากคำและผู้ต้องหายอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายกฤษฎาเข้าห้องขังทันที ส่วนการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังคงต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อน
ด้านหลานสาววัย 16 ปี ผู้เสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดตามขั้นตอนกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเยียวยาสภาพจิตใจต่อไป