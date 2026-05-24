(คลิป)ตชด.32 วิสามัญอีกศพ! หนุ่มบัตรหัวศูนย์ซิ่งกระบะขนยานรก 6 กระสอบยัดกล่องเฉาก๊วยตบตา

เชียงราย – ตำรวจตระเวนชายแดน ดักสกัด-ไล่ล่าระทึก..ไอ้หนุ่มแม่สายถือบัตรหัวศูนย์ซิ่งกระบะขนยานรกยัดกล่องเฉาก๊วยอำพราง 6 กระสอบ รวมกว่า 1 ล้านเม็ด หนีด่านฯ รถเสียหลักตกข้างทาง ยังไม่ยอมจำนน เปิดประตูรถวิ่งหนีต่อไม่พอ ยังยิงใส่ จนท. เจอยิงสวนเป็นศพคาทุ่ง
วันนี้ (24 พ.ค.) พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผกก.ตชด.32 บก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก.ตชด.32 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเบาะแสว่าขบวนการค้ายาจะขนยาเสพติดจำนวนมากมาจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงได้ออกสืบสวนหาข่าวและวางกำลังสกัดกั้นตามจุดต่างๆ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย เป็นยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน 4 ประตู ป้ายทะเบียน จ.พิษณุโลก ขับมาตามถนนพหลโยธินสายแม่จัน-เชียงราย จึงได้ทำการออกติดตาม แต่คนขับรถกลับไหวตัวเลี้ยวหักเข้าไปในซอย 5 หมู่บ้านแม่คี หมู่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จากนั้นได้พยายามเร่งเครื่องหลบหนี
เจ้าหน้าที่จึงได้นำยานพาหนะออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด กระทั่งรถคันดังกล่าวขับไปตามถนนผ่านทุ่งนาพื้นที่ได้เสียหลักล้อหน้าพุ่งลงไปในร่องน้ำข้างทางทำให้ขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ แต่คนขับซึ่งเป็นชายที่เดินทางไปตามลำพังยังไม่ยอมจำนน ยังเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปยังกลางทุ่งนา
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังออกวิ่งไล่ติดตามไปได้ประมาณ 100 เมตร จังหวะนั้นชายคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 ยิงใส่ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธยิงตอบโต้ เป็นผลทำให้ชายคนดังกล่าวถูกกระสุนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยมีอาวุธปืนตกอยู่ข้างศพ
จากการตรวจสอบในตัวพบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ ชื่อนายอาโค อายุ 25 ปี อาศัยอยู่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เจ้าหน้าที่อีกชุดได้เข้าตรวจสอบที่รถยนต์กระบะพบที่กระบะบรรทุกกระสอบฟางมาด้วย 6 ใบ ภายในพบเป็นกล่องเฉาก๊วยซึ่งบรรจุห่อยาบ้า ประทับตราที่ห่อเป็นตัวเลข 999 สีน้ำเงิน เบื้องต้นคาดว่ามียาบ้ารวมกันทั้งหมดประมาณ 1,130,000 เม็ด เจ้าหน้าที่ ตชด.จึงประสานฝ่ายปกครอง สภ.แม่จัน แพทย์ ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบศพและตรวจยึดของกลางรวมทั้งนำยาเสพติดไปตรวจนับจำนวนที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.