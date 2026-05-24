พบอีกแล้ว!! “เสือดำ” เดินโชว์ตัวกลางถนนขึ้นพะเนินทุ่ง สะท้อนความสมบูรณ์ป่ามรดกโลกแก่งกระจาน

เพชรบุรี - สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังพบ “เสือดำ” สัตว์ป่าคุ้มครอง ออกมาเดินโชว์ตัวบริเวณถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ท่ามกลางความตื่นเต้นและดีใจของผู้พบเห็น ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายสิงห์ อินทร์จักร์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) ว่า นายศุภเดช อินทร์จักร์ ได้พบเสือดำระหว่างเดินทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง
โดยเสือดำตัวดังกล่าว ปรากฏตัวบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19 ถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งพบว่าไม่มีอาการตื่นตกใจหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแต่อย่างใด กลับเดินผ่านรถยนต์ของเจ้าหน้าที่อย่างสงบ ก่อนค่อย ๆ เดินลงข้างทางและกลับเข้าสู่ผืนป่า
นายมงคล กล่าวว่า การพบเสือดำซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นการตอกย้ำว่า กลุ่มป่าแก่งกระจานยังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์ป่านานาชนิด สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่ามรดกโลก
พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ หากพบเห็นสัตว์ป่า ควรเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือรบกวนสัตว์ ควรหยุดรถในระยะที่ปลอดภัย งดส่งเสียงดัง และห้ามให้อาหารสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้สัตว์เกิดความคุ้นชินกับมนุษย์ และเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดในอนาคต
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถือเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากจำนวนมาก ทั้งเสือดำ เสือดาว ช้างป่า และนกหายากหลายชนิด ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพสัตว์ป่าจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง