(คลิป)เผยวินาทีเฉียดตาย โลกออนไลน์แห่ชื่นชมตำรวจฮีโร่“ปั๊มหัวใจ” ช่วยผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจนรอดชีวิต

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – เผยวินาทีเฉียดตาย โลกออนไลน์แห่ชื่นชม ตำรวจฮีโร่ สภ.หมูสี โคราช ร่วม กู้ชีพ เร่งช่วยปั๊มหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจนรอดชีวิต หัวใจกลับมาเต้นตามปกติ ก่อนนำตัวสั่งรับการรักษา ที่ รพ. ทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
วันนี้ ( 24 พ.ค.69) โลกออนไลน์ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Wetchayan Fah” โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ ขณะเจ้าหน้าที่กำลังช่วยปั๊มหัวใจผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 โดยญาติของผู้ป่วยได้ขับรถเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ สภ.หมูสี หลังผู้ป่วยเกิดอาการหมดสติและหัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ สภ.หมูสี จึงรีบเข้าช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลหมูสี อย่างเร่งด่วน
จากนั้นได้ประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลปากช่องนานา เข้ารับตัวผู้ป่วยส่งต่อเพื่อรักษา โดยเบื้องต้นผู้ป่วยปลอดภัยและหัวใจกลับมาเต้นตามปกติ ก่อนนำตัวเข้ารับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อหาสาเหตุของอาการป่วยและดำเนินการรักษาต่อไป
ทั้งนี้ มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หมูสี และทีมกู้ชีพทุกฝ่าย ที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จนสามารถยื้อชีวิตไว้ได้อย่างปลอดภัย