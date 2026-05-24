ชวนเที่ยว “ตลาดนวัฒนธรรมสัญจรทวารวดี” ที่วัดไผ่ล้อมฯ ชิม-ช็อป-ชมศิลป์ สัมผัสเสน่ห์วิถีนครปฐม

นครปฐม - วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัด “ตลาดนวัฒนธรรมสัญจรทวารวดี มีชีวิตที่นครปฐม” ภายในงานรำลึก 20 ปี หลวงพ่อพูลละสังขาร รวมของกิน ของใช้ งานศิลปะ เวิร์กช็อป และนิทรรศการประวัติศาสตร์ทวารวดี เปิดเที่ยวฟรี 22-31 พฤษภาคมนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(24 พ.ค.) ภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นำผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และงานวิจัยท้องถิ่น มาจัดแสดงและจำหน่ายในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อาณาจักรทวารวดีเข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัย มีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นราคาย่อมเยา
ทั้งอาหารพื้นบ้าน ภาพวาด เครื่องแต่งกาย ผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยในชุมชน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและกิจกรรมร่วมสมัย เพื่อผลักดัน Soft Power ของจังหวัดนครปฐม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ที่สนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
สำหรับงาน “แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูล ละสังขาร วิสาขบูชา รำลึก” ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก อาทิ นิทรรศการ “ไพบูลย์ ศรีทวารวดี” เปิดตัวซากเรือโบราณอายุกว่า 1,200 ปี พร้อมวัตถุโบราณที่ค้นพบ การจัดแสดงประวัติและของเก่าแก่ภายในวัด นิทรรศการประวัติหลวงพ่อพูล อัตตรักโข ตำนานกุมารสมบัติ หนุมานเชิญธง และกรุพระกุฏิหลวงพ่อพูลแตก
รวมถึงเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่ายฟรี มีตลาดนัดดารา และกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. ขณะที่ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะมีพิธีไหว้ครู เวียนเทียน และพิธีเปลี่ยนผ้าครองหลวงพ่อพูล พร้อมแจกจีวรของหลวงพ่อพูลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฟรีตลอดงาน
ผู้สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ที่ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2569 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย