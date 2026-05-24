คึกคัก!บุคคลต้นแบบ361คนตบเท้ารับรางวัล“เพชรอีสาน”ครั้งที่ 3 “น้องอ้น ชิงช้าสวรรค์”ขึ้นรับด้วยตัวเอง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมมอบรางวัล
“เพชรอีสาน” ครั้งที่ 3เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบประจำปี 59 นี้ 361 คน บรรยากาศในศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นเต็มไปด้วยความชื่นมื่น
เผยเป็นการให้รางวัลเสริมสร้างกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมหันมาทำดีทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมกันมากขึ้น
บ่ายวันนี้(24พ.ค.)ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบรางวัล "เพชรอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ที่ดีของสังคม ทั้งเด็ก เยาวชนและบุคคล มอบให้กับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในด้านต่างๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม สังคมสงเคราะห์ และรวมถึงบุคคลในวงการบันเทิง ศิลปินหมอลำ และสื่อมวลชนที่สร้างสรรค์ผลงาน งานนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งโล่รางวัลด้านต่างๆ เช่นด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯลฯรวมทั้งหมดมากถึง 361 คน
ยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบด้านศิลปะการแสดง เช่น ตั้มน้อย เมืองอุบล , บิ๊ก ภูมารินทร์,ครูหมอลำปลาเค็ม ,ผอ.แตงโม แซ่บเวอร์, ออฟ สุรพล,เต่า ภูศิลป์, บิว จิตรฉรีญา,มะเดี่ยว พงศธร, บุญหลง มงคลพร, หมอแคนปิง, อ๋อมแอ๋ม เพชรบ้านแพง, อ้น ภานุวัฒน์ อ๋อมแอ๋ม DERLA, อภินันทน์ ดาวเหนือฯลฯ
ดร.วรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานรางวัล "เพชรอีสาน" ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2569 กล่าวว่า สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เป็นองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามะราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ) 2560 อีกทั้งยังเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมถึงเป็นเครือข่ายอวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (CCE Children & Youth) ของกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร.วรวุฒิระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีกลางของเยาวชนไทย ที่เชื่อมโยงเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิชาการ และจิตสาธารณะ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศชาติ
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การมอบรางวัลเท่านั้น แต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่า ยังมีเด็กและบุคคลที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน ที่มีหัวใจเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และแรงปัญญา เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยอย่างแท้จริง ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่
สำหรับรางวัลเพชรอีสาน ภายใต้แนวคิด กลิ่นอารยธรรมอีสาน งดงามวัฒนศิลป์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นในการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคอีสาน อันเป็นรากฐานของสังคมไทย
นอกจากกิจกรรมเพชรอีสานแล้ว สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ยังได้จัดกิจกรรมระดับภูมภาคทั่วประเทศ อาทิ เพชรเมืองเหนือ จ.เชียงใหม่ เพชรปักษ์ใต้ จ.ภูเก็ตและเพชรสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดพื้นที่แห่งเกียรติยศให้แก่เด็ก ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทุกกิจกรรมของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ล้วนเป็นพื้นที่แห่งโอกาส การเรียนรู้ การลงมือ ทำ และการเติบโตอย่างมีคุณค่า เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์
ด้านนางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีกล่าวต่อเสริมว่าแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน รางวัลที่ได้รับมอบในวันนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ภาคอีสานมีศิลปะการแสดงท้องถิ่น ที่เรียกว่า หมอลำ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น
ทุกวันนี้ หมอลำ เป็นการแสดงที่โด่งดัง มีผู้คนชื่นชอบจำนวนมาก ซึ่งสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จงภาคภูมิใจ
“กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะการแสดงหมอลำ ต้องช่วยกันส่งเสริมให้มีการต่อยอดเพิ่มมูลค่าในระดับชาติระดับสากล”นางสาวสรัสนันท์กล่าว