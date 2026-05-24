อดีตปลัด อบจ.ทุ่มงบกว่าล้านจ้าง "ลำไย -​ต่าย อรทัย" เปิดคอนเสิร์ตตรงข้ามศาลาสวดพระอภิธรรมบิดาผู้ล่วงลับสร้างความสุขชาวบ้าน

ฉะเชิงเทรา -​ อดีตปลัด อบจ.กาญจนบุรี ทุ่มงบกว่าล้านบาทเนรมิตพื้นที่รอบศาลาสวดอภิธรรม​ศพบิดาให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ต​ "ลำไย ไหทองคำ" และ "ต่าย อรทัย" ให้ชาวบ้านได้ชมฟรี พ่อค้า-แม่ค้าใช้พื้นที่ขายของไม่เสียค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น- ส่งบุญกุศลผู้ล่วงลับที่ชื่นชอบการฟังเพลงลูกทุ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (23 พ.ค.)​ ประชาชนใน จ.ฉะเชิงเทรา จากทั่วสารทิศได้พากันเดินทางไปรวมตัวที่บริเวณลานกว้างฝั่งตรงข้ามวัดบางปลานัก ม.10 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรอชมคอนเสริ์ต​ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง "ลำไย ไหทองคำ" และ "ต่าย อรทัย" ที่เปิดให้ชมฟรี

ส่วนบริเวณพื้นที่โดยรอบยังมีพ่อค้าแม่ค้าพากันนำสินค้านานาชนิดมาตั้งร้านขายกันอย่างคึกคัก จนดูคล้ายว่ามีการจัดงานแสดงสินค้า​และงานคอนเสิร์ตจาก​ศิลปิน​ชื่อดัง

แต่เมื่อสอบถามชาวบ้านกลับทราบว่าเวทีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเป็นการจัดมหรสพในงานสวดพระอภิธรรมศพ นายธีรพล ดิษฐศิริ อายุ 83 ปี อดีตครูระดับอาจารย์ 2 ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนวัดบางปลานัก เมื่อปี 2509 และเมื่อสิ้นอายุไข ลูกหลานจึงได้นำศพมาตั้งสวดพระอภิธรรม​ที่วัดดังกล่าว และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 16.00 น.วันนี้ (24 พ.ค.)​


ขณะที่ นายอนันต์ ดิษฐศิริ อายุ 62 ปี อดีตปลัด อบจ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ นายธีรพล บอกว่าคุณพ่อ เมื่อครั้งมีชีวิชอบฟังเพลงและชอบดูดนตรี เมื่อเสียชีวิตตนเองจึงได้ปรึกษากับพี่น้องรวม 3 คนเห็นควรว่าจะจัดพิธีทางศาสนารวม 3 วัน และจะจัดให้มีมหรสพ​เป็นเวลา 2 คืน โดยในคืนวันสวดพระอภิธรรมศพวันที่ 2 จะเป็นคอนเสิร์ต​ของศิลปินชื่อดัง

ภายในพื้นที่จัดงานก็จะอนุญาตให้ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมาตั้งแผงขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ​ในพื้นที่หลังซบเซามานานและยังเป็นงานที่ช่วยผ่อนคลายให้กับชาวบ้านที่ทำงานกันหนักๆ มาตลอดทั้งวัน

" ส่วนในวันนี้ที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 16.00 น.จนถึง 20.00 น. หลังเสร็จสิ้นพิธีก็จะจัดให้มีการแสดงลิเกคณะดัง “รุ่งฟ้า กฤษฏา บารมี” ตามที่ชาวบ้านในพื้นที่อยากชมและร้องขอมา ซึ่งทางเจ้าภาพไม่ได้เรียกเก็บค่าร้านค้าที่เข้ามาขายภายในงาน และไม่รับซองเงินช่วยจัดงาน " นายอนันต์ กล่าว



นายอนันต์ ดิษฐศิริ อดีตปลัด อบจ.กาญจนบุรี






