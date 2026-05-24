ตื่นตา “นกกระจาบสีทอง” ทำรังรอบบ้าน ห้อยระย้าสุดงดงาม เจ้าของบ้านยันไม่ขาย ขออนุรักษ์ให้อยู่อย่างปลอดภัย

อ่างทอง – ชาวบ้านและผู้ที่ผ่านไปมาต่างตื่นตาตื่นใจกับภาพธรรมชาติสุดน่ารัก หลังพบนกกระจาบสีทองจำนวนมาก พากันทำรังห้อยระย้าบนต้นมะขามเทศขนาดใหญ่รอบบ้านพักกลางชุมชนเมือง จนกลายเป็นภาพงดงามหาชมได้ยาก เจ้าของบ้านวัย 56 ปี เผยอยู่ร่วมกับนกอย่างมีความสุข พร้อมตั้งใจอนุรักษ์พื้นที่ไว้เป็นบ้านปลอดภัยของนกกระจาบ
วันนี้ ( 24 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 66/77 ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคล ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบภาพสุดประทับใจของ “นกกระจาบสีทอง” จำนวนมาก ที่พากันสร้างรังห้อยระย้าตามกิ่งต้นมะขามเทศขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับตัวบ้าน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
นายสุรสิทธิ์ สีเหลือง หรือ “พี่แกะ” อายุ 56 ปี เจ้าของบ้าน เล่าว่า ตนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า 7-8 ปี โดยปลูกบ้านไว้ใต้ร่มต้นมะขามเทศขนาดใหญ่ กระทั่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีนกกระจาบสีทองบินเข้ามาทำรังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเหมือน “หมู่บ้านนก” กลางชุมชน
พี่แกะ เปิดเผยอีกว่า แม้จะมีคนแวะเวียนมาขอซื้อรังนกอยู่บ่อยครั้ง แต่ตนไม่ยอมขาย เพราะอยากให้นกได้ใช้รังเลี้ยงลูกจนเสร็จเสียก่อน หากรังไหนถูกทิ้งร้างหรือหมดฤดูใช้งานแล้ว ใครอยากได้ก็สามารถมาเอาไปได้ฟรี เนื่องจากสิ่งสำคัญที่สุดคืออยากให้นกได้อยู่อย่างปลอดภัย
“บางครั้งผมนั่งดูเขาทำรัง เพลินเลยนะ เขาไม่มีมือ มีแค่ปาก แต่กลับสานรังได้สวยและแข็งแรงขนาดนี้ ถ้าให้คนทำเอง บางทีมีสองมือยังทำไม่ได้แบบเขาเลย” พี่แกะกล่าวพร้อมรอยยิ้ม พร้อมเล่าว่า นกบางตัวฉลาดมาก โดยจะนำรังเก่ามาซ่อมแซมและสานต่อใหม่ เป็นการประหยัดแรงและเวลา ราวกับมีภูมิปัญญาตามธรรมชาติ
ต้นมะขามเทศกลางบ้านแห่งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ธรรมดา แต่กลายเป็น “บ้านหลังใหญ่ของนกกระจาบ” ที่ช่วยเติมสีสัน เสียงธรรมชาติ และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในชุมชน หลายคนที่ผ่านไปมาต่างหยุดชมและถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยความประทับใจ
ทั้งนี้ พี่แกะยังตั้งใจอนุรักษ์พื้นที่และต้นไม้ต้นดังกล่าวเอาไว้ โดยจะไม่ตัดกิ่งไม้หรือรื้อรังนก เพื่อให้นกกระจาบได้ใช้ชีวิตอย่างสงบปลอดภัย และหวังว่าพื้นที่เล็ก ๆ แห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งมุมธรรมชาติกลางชุมชน ที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนเห็นคุณค่าของสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น