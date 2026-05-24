ตชด.335 สกัดจับนักบินชาติพันธุ์!ควบกระบะขนยานรกไม่ต่ำกว่า 2,000,000 เม็ดเข้าเชียงดาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ – ชุดเคลื่อนที่เร็วร้อย.ตชด.335 สกัดจับได้ตอนหัวรุ่ง..นักบินหนุ่มชาติพันธุ์ ควบกระบะขนยานรกต่อจากเครือข่าย BGF มูเซอเมียนมา พัน.1007 จากชายแดนเชียงดาวเข้าพักรอ-ส่งเครือข่ายตัวอำเภอฯ 8 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 เม็ด


วันนี้(24 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ร้อย.ตชด.335 ได้ออกลาดตระเวน บริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะ บ้านรินหลวง - บ้านน้ำรู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กระทั่งเวลาประมาณ 02.30 น.เศษ ขณะปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์กระบะต้องสงสัยเป็นยี่ห้อ ฟอร์ด สีบรอนซ์เทา ทะเบียนเชียงใหม่ จึงได้เรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น

พบชายคนขับมาเพียงลำพัง ทราบชื่อภายหลังคือ นาย อะเบผะ อายุ 36 ปี อยู่บ้านป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภายในรถพบบรรทุกกระสอบบรรจุยาบ้ามาด้วยถึง 8 กระสอบ ประมาณ 2,000,000 เม็ด จึงควบคุมตัวนายอะเบผะ พร้อมของกลางยาบ้าและรถกระบะ มาทำการบันทึกจับกุม/ตรวจนับ ณ บก.ร้อย.ตชด.335 บ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเตรียมส่งมอบให้กับ สภ.นาหวาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดที่ตรวจยึดได้ น่าจะถูกลักลอบลำเลียงมาจากแหล่งพักยาเสพติดในพื้นที่บ้านนากองมู อ.โป่งป่าแขม จ.เมืองต่วน เมียนมา โดยมีกลุ่มชาวมูเซอ, ลีซอ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา เครือข่ายของ พ.ท.จะปีก๋อย ผบ.พัน.กกล.ป้องกันชายแดน (BGF.) เชื้อสายมูเซอ พัน.1007 ลักลอบลำเลียงเข้าเขตไทยบริเวณช่องทางเดินเท้าธรรมชาติชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ก่อนที่ผู้ต้องหา (นักบิน) ที่ถูกจับกุม จะเข้าไปรับยาเสพติดในเขตพื้นที่บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ค้าฯ รายใหญ่ พื้นที่ชั้นในของตัวอำเภอเชียงดาวอีกทอดหนึ่ง






