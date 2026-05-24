รู้ตัวแล้ว!โจ๋ไล่กวด2วัยรุ่นขี่จยย.จนล้มดับ1ถูกรุมสกรัมดับอีก1 พ่อลั่นต้องจับฆาตกรให้ได้

สกลนคร-สลด! 2 วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของ ถูกแก๊งโจ๋ไล่กวดจนเสียหลักชนฟุตบาทล้ม ก่อนตามลงมากระทืบซ้ำดับคาที่ 1 ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 1 วอนตำรวจเร่งรัดคดี หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะที่ตำรวจรู้ตัวกลุ่มคนก่อเหตุแล้วแล้ว เป็นเยาวชนเหมือนกัน
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์วอนขอความเป็นธรรม ระบุว่า หลานชายพร้อมเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในตัวอำเภอพรรณานิคม ก่อนถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 3-4 คน ขี่รถไล่ติดตามจนรถล้ม เพื่อนที่ซ้อนท้ายกระเด็นตกจากรถเสียชีวิตคาที่ ส่วนหลานชายคนขับถูกรุมกระทืบซ้ำ พบบาดแผลกะโหลกร้าว ดวงตาปูดโปน และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา โดยทางญาติกำลังเร่งขอดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดคดี
ต่อมามีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุบริเวณทางโค้งพรรณานิคม - บ้านหลักเจ็ด อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. ที่ผ่านมา โดยกล้องจับภาพรถจักรยานยนต์ 2 คัน ขี่ไล่กวดกันมาอย่างกระชั้นชิด ก่อนที่รถคันหน้าซึ่งนั่งซ้อนท้ายกันมา 2 คน จะเสียหลักพุ่งชนขอบฟุตบาทล้มลงอย่างรุนแรง
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาได้จอดรถลงมาดู นอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงจากอีกมุมหนึ่งจับเสียงกลุ่มวัยรุ่นตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคาย และมีเสียงคนในกลุ่มร้องห้ามปรามให้พอ ก่อนจะขี่รถย้อนกลับไปทางเดิม ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือ นายเศกสิทธิ์ กมลคร หรือพี อายุ 17 ปี (คนขับ) และนายอภิศาล พิศดู หรือคิว อายุ 16 ปี (คนซ้อน) ทั้งคู่มีบาดแผลพกช้ำฉกรรจ์บริเวณใบหน้าและศีรษะ
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ พบญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเดินทางมาพร้อมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 4 รูป ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านตามความเชื่อ บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยนายสลักจิต พิศดู พ่อของน้องคิว ร่ำไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลา พร้อมเปิดเผยว่า ตอนแรกแฟนสาวของลูกโทรมาบอกว่าลูกเกิดอุบัติเหตุอาการสาหัส เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์เตรียมส่งตัวไปรักษาต่อแต่ลูกเสียชีวิตก่อน พอเห็นสภาพศพลูกชายที่ใบหน้าบวมช้ำ ดวงตาถลน ตนเอะใจทันทีว่าไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา พอเห็นคลิปวงจรปิดก็มั่นใจว่าลูกถูกไล่ล่าและรุมทำร้ายจนตาย ตนรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดคดีและคืนความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ขณะที่ เยาวชนเห็นเหตุการณ์ 2 ราย เล่าว่า เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถไล่ตามพี่ทั้งสองคนมาติดๆ แต่พวกตนไม่กล้าตามไปเพราะกลัวอันตราย
ทั้งนี้ มีรายงานว่าขณะนี้ ตำรวจ สภ.พรรณานิคม ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นเยาวชนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี.