xs
xsm
sm
md
lg

กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พิษณุโลก - ชุดสืบสวนภาค 6 กัดไม่ปล่อย..แกะรอยแก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นอดีต ขรก.พิษณุโลก กดแอป-โยกเงินบำนาญ เกลี้ยงบัญชี กว่า 1.9 ล้านบาท บุกค้นบ้านพัก-คอนโดฯกลางกรุง จับอีก 4 สแกมฯชาวเวียดนาม รับหน้าที่ฟอกเงิน แลกเปลี่ยนเงินสกุลเวียดนาม-คริปโตเคอเรนซี่ อายัดทรัพย์-หิ้วส่ง สน.พญาไท


พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 - พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 -พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 , พ.ต.อ. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ได้สั่งการชุดสืบสวน กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ติดตามจับผู้ต้องหาเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกข้าราชการเกษียณในพื้นที่พิษณุโลก กด App ธนาคาร เปลี่ยน ตั้งค่าเปลี่ยนภาษา-ปรับวงเงิน โยก“เงินบำนาญ”1.9 ล้านบาท เกลี้ยงบัญชี

ล่าสุดปลายสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด คือ จุดที่ 1 หมู่บ้านกลางเมือง เออร์บาเนี่ยน พระราม 9- ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ซึ่งเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับและยังหลบหนีอยู่ เคยพักอาศัย พบสิ่งของหรือทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดจึงได้ทำการยึดไว้ จำนวน 6 รายการคือ ตู้กันชื้น, กล้องถ่ายรูป 2 ตัว, กล้องวิดีโอ, เลนส์กล้อง, แหวนทองคำ หนัก 15.18 กรัม 1 วง ราคาประมาณ 70,000 บาท, ตู้เซฟนิรภัย 2 ตู้ ประเมินราคาประมาณ 160,000 บาท

จุดที่ 2 คอนโดกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. ซึ่งเป็นบ้านที่หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับและยังหลบหนีอยู่ สั่งให้คนนำเงินไปไว้ที่ห้องหลังดังกล่าว พบ ชาวเวียดนามจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. น.ส.HO DIEM NGOC TRAN 2. นาย ANH TAI MAI 3. นาย ANH KHANH MY TRAN และ 4. น.ส. THI LINH HOANG สัญชาติ เวียดนาม พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง

ตรวจพบว่า กลุ่มชาวเวียดนามกลุ่มนี้ ทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลเงินเวียดนาม เงินคริปโตเคอเรนซี่ และ เงินสกุลต่างๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนาม และมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านแอพพลิเคชัน Telegram โดยมีการสั่งการมาจากประเทศเวียดนาม และใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล(E-Wallet) ผ่านแอพพลิเคชัน Momo ในการทำธุรกรรมทางการเงิน


เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ชาวเวียดนาม ทั้ง 4 ราย ว่า "เป็นคนต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต" ก่อนคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามทั้ง 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายอดีตข้าราชการซึ่งเป็นคนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนรวบรวมหลักฐานเสนอศาลจังหวัดออกหมายจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดได้ 10 ราย

ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 6 สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหา กลุ่มบัญชีม้าถอนเงินชาวไทย 4 ราย คือ 1. นายไพศาล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 446/2569 2. น.ส.วาสนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 447/2569 3. น.ส.ศิริวัน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 448/2569 4. นางทองพูล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 449/2569

และกลุ่มควบคุมม้าถอนเงิน ชาวเวียดนาม 4 ราย จับกุมได้แล้ว 2 ราย คือ 1. นายหุย เยียบ อายุ 32 ปี สัญชาติ เวียดนาม เลขประจำตัวประชาชน 00103215xxxxx หมายจับที่ 450/2569 (จับแล้ว) 2. นาย Van Duong อายุ 39 ปี สัญชาติ เวียดนาม เลขพาสปอร์ต P046xxxxx หมายจับที่ 451/2569 (จับแล้ว)

ส่วนผู้ต้องหารายที่ 3 MR. MINTH TUAN อายุ 37 ปี สัญชาติเวียดนาม หมายเลขพาสปอร์ต Q006xxxxx หมายจับที่ 460/2569 และ 4. MR.QUANG DAT อายุ 33 ปี สัญชาติเวียดนาม หมายเลขพาสปอร์ต P035xxxxx หมายจับที่ 461/2569 ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุม


กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก
กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก
กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก
กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก
กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก