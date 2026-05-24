กัดไม่ปล่อย!ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยแก๊งสแกมฯตุ๋นอดีต ขรก.พิด’โลก โยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี จับเวียดนามซุกกรุงฟอกเงินอีก

พิษณุโลก - ชุดสืบสวนภาค 6 กัดไม่ปล่อย..แกะรอยแก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นอดีต ขรก.พิษณุโลก กดแอป-โยกเงินบำนาญ เกลี้ยงบัญชี กว่า 1.9 ล้านบาท บุกค้นบ้านพัก-คอนโดฯกลางกรุง จับอีก 4 สแกมฯชาวเวียดนาม รับหน้าที่ฟอกเงิน แลกเปลี่ยนเงินสกุลเวียดนาม-คริปโตเคอเรนซี่ อายัดทรัพย์-หิ้วส่ง สน.พญาไท
พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 - พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 -พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 , พ.ต.อ. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ได้สั่งการชุดสืบสวน กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ติดตามจับผู้ต้องหาเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกข้าราชการเกษียณในพื้นที่พิษณุโลก กด App ธนาคาร เปลี่ยน ตั้งค่าเปลี่ยนภาษา-ปรับวงเงิน โยก“เงินบำนาญ”1.9 ล้านบาท เกลี้ยงบัญชี
ล่าสุดปลายสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด คือ จุดที่ 1 หมู่บ้านกลางเมือง เออร์บาเนี่ยน พระราม 9- ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ซึ่งเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับและยังหลบหนีอยู่ เคยพักอาศัย พบสิ่งของหรือทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดจึงได้ทำการยึดไว้ จำนวน 6 รายการคือ ตู้กันชื้น, กล้องถ่ายรูป 2 ตัว, กล้องวิดีโอ, เลนส์กล้อง, แหวนทองคำ หนัก 15.18 กรัม 1 วง ราคาประมาณ 70,000 บาท, ตู้เซฟนิรภัย 2 ตู้ ประเมินราคาประมาณ 160,000 บาท
จุดที่ 2 คอนโดกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. ซึ่งเป็นบ้านที่หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับและยังหลบหนีอยู่ สั่งให้คนนำเงินไปไว้ที่ห้องหลังดังกล่าว พบ ชาวเวียดนามจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. น.ส.HO DIEM NGOC TRAN 2. นาย ANH TAI MAI 3. นาย ANH KHANH MY TRAN และ 4. น.ส. THI LINH HOANG สัญชาติ เวียดนาม พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง
ตรวจพบว่า กลุ่มชาวเวียดนามกลุ่มนี้ ทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลเงินเวียดนาม เงินคริปโตเคอเรนซี่ และ เงินสกุลต่างๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนาม และมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านแอพพลิเคชัน Telegram โดยมีการสั่งการมาจากประเทศเวียดนาม และใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล(E-Wallet) ผ่านแอพพลิเคชัน Momo ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ชาวเวียดนาม ทั้ง 4 ราย ว่า "เป็นคนต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต" ก่อนคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามทั้ง 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายอดีตข้าราชการซึ่งเป็นคนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนรวบรวมหลักฐานเสนอศาลจังหวัดออกหมายจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดได้ 10 ราย
ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 6 สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหา กลุ่มบัญชีม้าถอนเงินชาวไทย 4 ราย คือ 1. นายไพศาล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 446/2569 2. น.ส.วาสนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 447/2569 3. น.ส.ศิริวัน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 448/2569 4. นางทองพูล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 449/2569
และกลุ่มควบคุมม้าถอนเงิน ชาวเวียดนาม 4 ราย จับกุมได้แล้ว 2 ราย คือ 1. นายหุย เยียบ อายุ 32 ปี สัญชาติ เวียดนาม เลขประจำตัวประชาชน 00103215xxxxx หมายจับที่ 450/2569 (จับแล้ว) 2. นาย Van Duong อายุ 39 ปี สัญชาติ เวียดนาม เลขพาสปอร์ต P046xxxxx หมายจับที่ 451/2569 (จับแล้ว)
ส่วนผู้ต้องหารายที่ 3 MR. MINTH TUAN อายุ 37 ปี สัญชาติเวียดนาม หมายเลขพาสปอร์ต Q006xxxxx หมายจับที่ 460/2569 และ 4. MR.QUANG DAT อายุ 33 ปี สัญชาติเวียดนาม หมายเลขพาสปอร์ต P035xxxxx หมายจับที่ 461/2569 ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุม