(คลิป)เปิดใจ "น้ำผึ้ง"จากเด็กไร้สัญชาติสู่เวทีนางงามโลก หวังเติมฝันต่อพลังเด็กชาติพันธุ์

เชียงใหม่ – พี่น้องชาติพันธุ์ตั้งขบวนฟ้อนกิ่งกะหร่า รับชื่นมื่นเต็มลานภัตาคารดังเชียงใหม่..เปิดใจ “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา” เด็กไร้สัญชาติที่คว้ามงกุฎ Miss World Thailand สำเร็จ เตรียมขึ้นเวทีมิสเวิลด์กันยาฯนี้ที่เวียดนาม หวังชิงมงกุฎที่สอง ต่อฝันเติมพลังเด็กชายขอบ-เด็กไร้สัญชาติ สู้ชีวิตต่อ
งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดี “น้ำผึ้ง” กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล Miss World Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ภัตตาคารตูลู่ อ.เมืองเชียงใหม่ ค่ำที่ผ่านมา(23 พ.ค.) เป็นไปด้วยความชื่นมื่นและสีสันแห่งชาติพันธุ์ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ ดร.อดิศร สุดดี ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสเวิลด์เชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมงาน
“น้ำผึ้ง” กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล Miss World Thailand 2026 เปิดเผยว่า ดีใจที่ได้เป็นไอดอลของเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่น้ำผึ้งตั้งใจไว้ด้วย เพราะว่าอยากจะให้เรื่องราวชีวิตของน้ำผึ้ง เป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางที่ทำให้น้องๆมีพลัง แล้วก็รู้สึกอยากจะสู้ชีวิตต่อไป รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างยิ่ง
การที่น้ำผึ้งเข้ามาประกวดเพราะว่าน้ำผึ้งอยากใช้แพลตฟอร์มนางงาม เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันปัญหาสังคมในเรื่องคนไร้สัญชาติ เพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง ที่ผ่านมาตัวเองก็เคยประสบปัญหาเรื่องไร้สัญชาติมาแล้ว น้ำผึ้งอยากบอกว่าการไร้สัญชาติถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อจำกัด แต่อยากให้ทุกคนนำพลังตรงนั้น มาเป็นแรงบันดาลใจ แรงผลักดันแล้วก็ทำอนาคตของตัวเองให้ดีที่สุด
“เพราะถึงวันนี้เราจะมีข้อจำกัดในการทำงาน ข้อจำกัดในการศึกษา แต่อยากจะบอกว่าตัวน้ำผึ้งเองแล้วก็ทีมงาน Dare To Dream รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาอยู่ เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถทำความฝันตัวเองได้”
และก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับตัวน้ำผึ้งแล้วก็ทางทีมไทยแลนด์ เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าตนก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะฝึกฝน เตรียมตัวทุกอย่างเพื่อให้ตัวน้ำผึ้งรวมถึงทีมเองประสบความสำเร็จในการคว้ามงกุฎที่สองมาให้กับทุกคน
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตนมองว่าการไร้สัญชาติ มีการแก้ไขมากขึ้นแล้ว แล้วก็ประเทศไทยเราเองก็สนับสนุนให้กับเด็กๆ ได้รับโอกาสมากขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นน้ำผึ้งมองว่าการที่เราสามารถทำงานร่วมกัน ทั้งตัวน้ำผึ้งแล้วก็หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติในอนาคตได้ดียิ่งๆขึ้น
มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการเวทีมิสเวิลด์ วันที่ 5 กันยายน ที่ประเทศเวียดนาม น้ำผึ้งอยากจะให้ทุกคน ทั้งชาวไทยเอง แล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วย เพื่อที่จะให้ความฝัน ซึ่งไม่ใช่แค่ความฝันของน้ำผึ้งเอง แต่เป็นความฝันของเด็กๆ ที่ไร้สัญชาติ รวมถึงเด็กๆ ที่ขาดโอกาสต่างๆ ในชีวิต ให้พวกเขาเห็นแสงสว่างได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ในฐานะตัวแทนประเทศไทย