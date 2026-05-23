รมช.คมนาคม เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ “น้องโรส” เหยื่อโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์

อุบลราชธานี-นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฌาปนกิจศพ นางสาววิภารักษ์ หรือ “น้องโรส” เผ่าภูรี อายุ 25 ปี ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ท่านกลางความอาลัยของแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน
วันนี้( 23 พ.ค.)นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาววิภารักษ์ หรือ “น้องโรส” เผ่าภูรี อายุ 25 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยพิธีจัดขึ้น ณ เมรุวัดสวนสวรรค์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสรชาย ครองยุทธ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม และร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “น้องโรส” ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท และประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
โอกาสเดียวกันนี้ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีไว้อาลัยและเคารพศพครั้งสุดท้าย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่และให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมอย่างใกล้ชิด
สำหรับ “น้องโรส” เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นอดีตนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบุคลิกสดใส เป็นที่รักของเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด อีกทั้งยังเคยทำหน้าที่ดีเจและผู้ดำเนินรายการ จนเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การจากไปอย่างกะทันหันสร้างความเสียใจแก่ครอบครัวและผู้ที่รู้จักเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครอบครัวได้กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนที่ร่วมส่งกำลังใจและร่วมไว้อาลัยแก่ “น้องโรส” เป็นครั้งสุดท้ายอย่างอบอุ่นและสมเกียรติด้วย