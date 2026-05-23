"ยศชนัน"รองนายกฯ-รมว.อว.ขึ้นเชียงใหม่แถลงหนุนวิจัยจัดการPM2.5และวิกฤตครบวงจร-ส่งมอบนวัตกรรมแก้ปัญหา8จว.เหนือบน

เชียงใหม่ - "ยศชนัน" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM2.5 และวิกฤตแบบครบวงจร พร้อมส่งมอบนวัตกรรม “ห้องลดฝุ่น-FloodBoy” ให้ 8 จังหวัดภาคเหนือ ใช้รับมือวิกฤตฝุ่น PM2.5 และน้ำท่วม
วันนี้ (23 พ.ค. 69)อาคาร SMC Hub คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เยี่ยมชม พร้อมแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM2.5 และวิกฤตแบบครบวงจร ตลอดจนทำการส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย "ห้องลดฝุ่นแรงดันบวก" และนวัตกรรม "FloodBoy" ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย นักวิจัย ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควัน ตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรม “ห้องลดฝุ่นระดับชุมชน” และระบบ “FloodBoy” สำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในโอกาสนี้ นายยศชนัน และคณะ ได้เยี่ยมชมการจำลองห้องลดฝุ่นแรงดันบวก รวมถึงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลาก เครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำ ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "รู้ไว ถึงไว ดับไว" และแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควัน ตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วย AI เพื่อการตรวจจับไฟป่า นวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ที่ความแม่นยำสูงพิเศษ เพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำอย่างแม่นยำ โดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่า นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชน ระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่