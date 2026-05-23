รวบ 4 โจ๋โคราชโหด รุมทำร้ายแทงหนุ่มเมียนมาดับริมทางรถไฟ พร้อมคุมตัวทำแผนรับสารภาพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รวบ 4 วัยรุ่นโคราชอายุ 13-19 ปี รุมทำร้ายแทงหนุ่มแรงงานเมียนมา เสียชีวิตคาริมทางรถไฟ พร้อมคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ เผยกลุ่มผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายและใช้มีดแทงเสียชีวิต
วันนี้ ( 23 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์บุคคลถูกแทง บริเวณริมทางรถไฟ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากได้รับแจ้ง พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมา ได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบชายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือด กอดกระเป๋าสัมภาระอยู่ ทราบชื่อคือ นายอ่อง จอโซ อายุ 35 ปี แรงงานชาวเมียนมา บาดแผลฉกรรจ์ถูกแทงบริเวณหน้าอกใต้ราวนมฝั่งขวา เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ ส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล นั้น
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว รวม 4 ราย พร้อมอาวุธมีดพกสั้น ยาวประมาณ 14 เซนติเมตร ที่ใช้ในการก่อเหตุ โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายปภังกร หรือ “วิน” สายเนตร อายุ 19 ปี รับสารภาพว่า เป็นผู้ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียชีวิต 2.นายพชร หรือ “พี” ยารัมย์ อายุ 15 ปี ใช้เท้าเตะผู้เสียชีวิต 1 ครั้ง และเป็นผู้บันทึกคลิปขณะเกิดเหตุ 3.นายอมรเทพ หรือ “โน๊ต” นากหมื่นไวย อายุ 15 ปี ร่วมถีบและเตะหลายครั้ง รวมทั้งเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายคลิป 4.นายกิตติพัฒน์ หรือ “เตอร์” ดัชนี อายุ 13 ปี ใช้หมวกกันน็อกตีผู้เสียชีวิต บริเวณแขน 1 ครั้ง
จากการสอบสวน ทราบว่า ผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตไม่เคยรู้จักกันมาก่อน โดยก่อนเกิดเหตุได้มีปากเสียงทะเลาะกันบริเวณริมทางรถไฟ ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะรุมทำร้ายและใช้อาวุธมีดแทงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และ จากการตรวจสอบประวัติ นายปภังกร ผู้ลงมือแทง เคยมีประวัติคดีลักทรัพย์ 2 คดี และเพิ่งพ้นโทษเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 รายไม่พบประวัติอาชญากรรม และทั้งหมดไม่มีหมายจับค้างเก่า เจ้าหน้าที่แจ้งดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย”
ล่าสุด พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน นำผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1.นายปภังกร หรือ “วิน” สายเนตร อายุ 19 ปี , 2.นายพชร หรือ “พี” ยารัมย์ อายุ 15 ปี , 3.นายอมรเทพ หรือ “โน๊ต” นากหมื่นไวย อายุ 15 ปี และ 4.นายกิตติพัฒน์ หรือ “เตอร์” ดัชนี อายุ 13 ปี ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ โดยจำลองเหตุการณ์จริงทั้งหมด รวมถึง สถานที่หลบหนี พร้อมอาวุธมีดพกสั้นที่ใช้ในการก่อเหตุยาวประมาณ 14 เซนติเมตร
โดยหลังจากทำแผนฯ เสร็จ จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งฝากขังที่ศาล และเร่งสรุปสำนวน ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วต่อไป