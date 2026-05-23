ค้นกุฏิ “อดีตพระมารุต”เคยอยู่ หาหลักฐานเพิ่มหลังพระเกศทองคำหนัก 2 บาทล่องหน

หนองคาย-ตำรวจเมืองหนองคาย ค้นกุฏิอดีตพระมารุต หาหลักฐานเพิ่มเติม เจ้าอาวาสนำพระเกศทั้งหมดให้ดู ส่วนที่หายไปเป็นฝาผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเกศทองคำหนักประมาณ 2 บาท ขณะที่อดีตพระมารุตหลังถูกจับที่โคราช ตำรวจพาตัวกลับหนองคาย เช้าวันนี้ฝากขังคดีลักรถกระบะของวัดไปก่อน แม้เจ้าตัวปฏิเสธไม่ได้ขโมยพระเกศ พบมีประวัติป่วยทางจิต เจอยารักษาซื้อกินเองในกุฏิ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้( 23 พ.ค.) พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.อดิศักดิ์ ทองหลาง รองผกก.(ป.) พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ได้เข้าพบพระครูอโศกภัทรวงศ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดหายโศก เพื่อขอทำการตรวจสอบกุฎิที่อดีตพระมารุต หรือนายมารุต จันทะบาล อายุ 35 ปี ชาว อ.เฝ้าไร่ เคยจำวัดอยู่ บริเวณชั้นสองของกุฏิด้านหลังอุโบสถ ซึ่งเป็นการหาหลักฐานเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ในกรณีพระเกศทองคำหายไปเพื่อให้คดีรัดกุมที่สุด หลังจากที่พระมารุตขับรถกระบะของวัดหายโศกไปจอดไว้ที่ บขส.หนองคาย แล้วซื้อตั๋วรถโดยสารเดินทางไปยัง จ.นครราชสีมา ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ได้ขอหมายจับข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร
โดยศาลจังหวัดหนองคายได้อนุมัติหมายจับ ต่อมาช่วงเย็นวันที่ 22 พ.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 3 จับกุมได้ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และทำการลาสิกขา จากนั้นตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ได้คุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่ สภ.เมืองหนองคาย แม้ว่านายมารุต จะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ขโมยพระเกศทองคำไปก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เก็บลายนิ้วมือ และพยานแวดล้อมต่าง ๆ เบื้องต้นได้คุมตัวนายมารุตฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พระครูอโศกภัทรวงศ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดหายโศก ได้นำพระเกศที่ถอดออกจากพระพุทธชินราชหายโศก องค์พระประธานภายในอุโบสถ มาเก็บไว้ในตู้ภายในกุฏิเจ้าอาวาส โดยอธิบายว่า พระพุทธชินราชหายโศกนั้น มีความสูงรวมฐานประมาณ 6 เมตร บริเวณพระเกศทำด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก 15 ก.ก. ปลายยอดพระเกศจะมีลักษณะคล้ายผอบ (ผะ-อบ)บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนผอบทำจากทองคำ ตัวผอบเชื่อมติดกับตัวพระเกศเงินถอดไม่ได้ ฝาผอบสามารถเปิดออกได้และทั้งผอบนั้นเป็นทองคำหนักประมาณ 9 บาท ตัวฝาผอบที่หายไปนั้นเป็นทองคำหนักประมาณ 2 บาท
ทั้งนี้ มูลค่าทองคำหนัก 2 บาท ของฝาผอบ สอดคล้องกับเงินสดที่ถูกโอนเข้าในบัญชีของนายมารุต ก่อนทำการหลบหนีไป อ.สีคิ้ว ซึ่งเงินสดที่ได้ส่วนหนึ่งนายมารุตนำไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมแล้ว และยังพบว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีนายมารุตประมาณ 1 ล้านบาท นายมารุตอ้างว่าเป็นเงินจากการเล่นพนันออนไลน์ ก่อนหน้านี้นายมารุตเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่ บวชพระที่ อ.ศรีเชียงใหม่ มาขอพำนักอยู่ที่วัดหายโศก อ.เมืองหนองคาย เพื่อเรียนเปรียญธรรม เมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้สุงสิงกับพระหรือสามเณรรูปอื่น เวลามีกิจของสงฆ์ก็ไปตามปกติ
ล่าสุดแจ้งกับทางวัดขออยู่ต่อเพื่อเรียนเปรียญธรรมให้จบ เพิ่งมาทราบว่ามีอาการป่วยซึมเศร้าจากญาติ แต่ไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาศัยซื้อยามากินเอง
อย่างไรก็ตามผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักฐานนำสำคัญ ซึ่งพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายได้เก็บวัตถุพยานต่าง ๆ ส่งตรวจไปพิสูจน์หลักฐานขอนแก่นแล้ว คาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน 1 สัปดาห์