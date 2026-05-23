(คลิป)"บึงหนองโคตรขอนแก่น" คึกคัก จัดแข่งเรือเร็ว BGC Powerboat Grand Prix 2026 สนาม 2

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- BGC จัดแข่งเรือเร็ว BGC Powerboat Grand Prix 2026 ริมบึงหนองโคตร อำเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มสิงห์ทุ่มขนเรือเร็วระดับเวิลด์คลาส เข้าร่วมแข่งขันคับคั่ง ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้ คาดส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว/กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ (23 พ.ค.) ที่บึงหนองโคตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากัด (มหาชน) หรือ BGC จัดงาน BGC Powerboat Grand Prix 2026 สนามที่ 2 หรือการแข่งขันเรือเร็ว โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนักธุรกิจในพื้นที่ ผู้บริหารของ BGC และประชาชนร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน
BGC มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา การท่องเที่ยว และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดการแข่งขัน “BGC Powerboat Grand Prix 2026” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมกีฬาเรือเร็วและมอเตอร์สปอร์ตทางน้ําในประเทศไทยให้แสดงศักยภาพสู่เวทีระดับสากล กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สร้างกิจกรรมสําหรับครอบครัวและประชาชนในท้องถิ่น
ไฮไลต์การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 รุ่น ประกอบด้วย F1 (Formula 1), F5s (Formula 5s), F5 (Formula 5), SPORT 40HP, F30HP (Formula 30HP) และ F3 (Formula 3) โดย BGC ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น F1: นายสราวุธ ขําดี/ รุ่น F5s: นายวสันต์ ปานพรม ร่วมการแข่งขัน ที่บึงหนองโคตร อ.เมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569
นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการจัดแข่งขันเรือเร็ว BGC Powerboat Grand Prix 2026 สนามที่ 2 ที่บึงหนองโคตร จ.ขอนแก่น ถือเป็นการแข่งขันเรือเร็วในระดับโลกทั้งหมด 6 รุ่น ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 4 สนามที่จัดแข่งขัน สนามบึงหนองโคตรขอนแก่น ถือเป็นสนามที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิประเทศบึงหนองโคตรที่ราบเรียบ เรือสามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย ผนวกกับการคมนาคมที่สะดวก มีท่าอากาศยานนานาชาติ นักแข่งขันสามารถเดินทางมาร่วมแข่งขันได้ง่าย
ขณะที่ศักยภาพจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมด้านที่พัก มีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว รวมถึงโรงแรมทั่วไป ที่รองรับผู้แข่งขัน ทีมงาน และผู้สนใจมาร่วมชมการแข่งขัน ขณะที่ร้านอาหารรอบบึงหนองโคตรมีจำนวนมากรองรับได้ไม่จำกัด ทั้งกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยก็มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน ซึ่งการจัดแข่งขันเรือเร็วระดับนานาชาติจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัด จึงอยากให้ชาวขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้
ทั้งนี้บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากัด (มหาชน) หรือ BGC ประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ภายใต้กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส หรือ BG ผู้ผลิตและให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์แก้วพลาสติก กระดาษลูกฟูก ฉลากฟิล์ม กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงบริการจัดการคลังสินค้าและการจัดหาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งธุรกิจ BGC Glassware ที่นําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องแก้วคุณภาพระดับโลก
นอกจากศักยภาพด้านธุรกิจแล้ว BGC ยังมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วอย่าง บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่นจํากัด ไม่เพียงสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่ยังมีบทบาทพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีรีสอร์ทในเครือ BG ชื่อว่า Wishing Tree Resort ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ําชี โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียง 10 กิโลเมตร เหมาะสําหรับการพักผ่อน หรือสัมมนา