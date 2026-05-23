ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ช่วยเต่าตนุอายุ 20 ปีบาดเจ็บเกยตื้นสภาพอ่อนแรง-มีเบ็ดในปาก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เร่งช่วยชีวิตเต่าตนุ อายุประมาณ20ปี ได้รับบาดเจ็บถูกคลื่นซัดเกยตื้นบริเวณชายหาดนารอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สภาพกำลังอ่อนแรงจากการสำลักน้ำ มีเบ็ดในช่องปาก
วันนี้ (23 พ.ค.) พล.ร.ต.เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ได้สั่งการให้ น.อ.ขวัญเมือง คเรศตรี ผู้อํานวยการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือชีวิตเต่าทะเล
หลังได้รับแจ้งจาก น.อ.รวมพล อินทร์ชุม รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ว่าพบเต่าทะเลขนาดใหญ่เกยตื้นบริเวณริมทะเลชายหาดนารอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จากการตรวจสอบพบเต่าทะเลตัวดังกล่าว เป็นเต่าตนุ อายุประมาณ 20 ปี ไม่ทราบเพศ ขนาดลําตัวกว้าง 75 เซ็นติเมตร ยาว 83 เซ็นติเมตร สภาพอ่อนแรง หายใจรวยริน มีเพียงศีรษะที่โผล่ขึ้นมาจากผืนทราย ส่วนตัวจมอยู่ด้านล่าง จึงเร่งทําการเคลื่อนย้ายมาทําการรักษาที่โรงพยาบาลเต่า ศูนย์อนุรักษ์อันเต่าทะเลกองทัพเรือ
จากการตรวจวินิจฉัยของทีมสัตวแพทย์ พบว่าเต่ามีอาการค่อนข้างอ่อนแรงเนื่องจากมีการสำลักน้ำ และยังพบทรายภายในช่องปากจำนวนมาก นอกจากนั้นยังพบบาดแผลกระแทกหลายจุดบริเวณกระดองด้านบน
ขณะที่ผล x-ray พบว่ามีเบ็ดในช่องปาก สัตวแพทย์จึงเร่งนำออกพร้อมทำการล้างจมูกและคอ รวมทั้งทำการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ และตรวจค่าทางเคมีเพื่อให้ยาปฏิชีวนะและสารน้ำบำรุง เมื่อหายดีจึงจะทำการปล่อยสู่ธรรมชาติ
น.อ.ขวัญเมือง เผยว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จะทําการช่วยเหลือชีวิตเตาทะเลตัวนี้อย่างสุดความสามารถ ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความชํานาญ เพื่อให้เต่าทะเลได้กลับไปดำรงชีวิตตามธรรมชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2569 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ได้ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากแล้ว 20 ครั้ง
ประกอบด้วย เต่าทะเล (มีชีวิต) จำนวน 6 ตัว เป็นเต่าตนุ 3 ตัว เต่ากระ 3 ตัว และเต่าทะเล (เสียชีวิต) จำนวน 14 ตัว เป็นซากเต่าตนุ 6 ตัว ซากเต่ากระ 8 ตัว
" ปัจจุบันพบการเสียชีวิตของเต่าทะเลจํานวนมาก จึงขอให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเล ให้คงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไป" น.อ.ขวัญเมือง กล่าว