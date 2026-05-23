ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” เสริมทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.69 นายสรายุทธ จำปา รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ภายใต้โครงการ AOT พี่อาสา ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จำนวน 120 คนเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้นำบุคลากรด้านการแพทย์ ไปถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้เยาวชน มีความรู้และเกิดความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะฉุกเฉิน
โดยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ถือเป็นทักษะสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยเฉพาะในช่วง “นาทีทอง” ก่อนถึงการรักษาทางการแพทย์ การเริ่มทำ CPR อย่างถูกต้องและทันท่วงทีสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนควรมีความรู้และความพร้อมในการช่วยเหลือเบื้องต้น
นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลแก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบแล้ว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรด่านหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน
ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินงานตามแนวคิด “สนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน” (Corporate Citizenship Airport) โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง