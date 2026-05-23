กล้วยย่างแม่กลองไอเดียเด็ด ใส่ท็อปปิ้งธัญพืช 5 หน้า ลูกค้าติดใจขายวันละกว่า 2,000 ลูก

สมุทรสงคราม - สองสามีภรรยาชาวอัมพวา ปิ๊งไอเดียนำ “กล้วยย่าง” เมนูพื้นบ้านมาต่อยอด เพิ่มท็อปปิ้งธัญพืช 5 ชนิด พร้อมน้ำจิ้มสูตรน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง จนกลายเป็นเมนูฮิตขายดีวันละกว่า 2,000 ลูก ลูกค้าแห่อุดหนุนต่อเนื่อง
ที่ตลาดแม่กลอง บริเวณข้างกำแพง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม พบร้าน “กล้วยย่าง เจี๊ยบ เจี๊ยบ” ของนายเทิดศักดิ์ ขาวสอาด อายุ 42 ปี และนางสาวนิภา สำเนียงล้ำ อายุ 37 ปี สองสามีภรรยาชาวตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา ที่เปิดขายกล้วยย่างสูตรโบราณ พร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วยท็อปปิ้งธัญพืช เช่น มันม่วง ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วแดง และข้าวโพด ซึ่งทำสดใหม่ทุกวัน
นายเทิดศักดิ์ กล่าวว่า กล้วยน้ำว้าที่นำมาย่างเป็นกล้วยจากสวนในอัมพวา เนื้อหวานตามธรรมชาติ หลังปอกเปลือกจะนำมาเสียบด้วยเหล็กสแตนเลสสั่งทำพิเศษ ก่อนย่างบนเตาถ่าน คอยกลับด้านจนสุกหอมกำลังดี จากนั้นใช้กรรไกรตัดส่วนไหม้ออก แล้วหั่นใส่กล่อง กล่องละ 8 ลูก แบบดั้งเดิมขายกล่องละ 30 บาท หากเพิ่มท็อปปิ้งธัญพืช 5 ชนิด จะเพิ่มอีก 10 บาท เป็นกล่องละ 40 บาท พร้อมน้ำจิ้มสูตรเฉพาะจากน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง
เจ้าของร้านเล่าย้อนว่า เดิมเคยขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายน้ำปั่นตามสถานที่ต่าง ๆ แต่ยอดขายไม่ดี จึงหันมาขายกล้วยย่างตามสูตรคุณย่า ซึ่งในอดีตขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยในตำบลวัดประดู่ ช่วงแรกขายได้วันละ 400-500 ลูก ก่อนต้องหยุดช่วงโควิด-19 ระบาด
หลังสถานการณ์คลี่คลาย จึงกลับมาขายอีกครั้ง พร้อมพัฒนาต่อยอดด้วยการเพิ่มท็อปปิ้งธัญพืชเป็นจุดขาย และเปิดเพจ “กล้วยย่าง เจี๊ยบ เจี๊ยบ” ทำให้ลูกค้าบอกต่อจนปัจจุบันขายได้มากกว่าวันละ 2,000 ลูก และใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้วันละประมาณ 10 กิโลกรัม
นายเทิดศักดิ์ ยังเผยว่า เคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้กล้วยน้ำว้าจากสวนในอัมพวาที่มีความหอมหวานตามธรรมชาติ รวมถึงน้ำราดที่ทำจากน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงทำให้ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้สนใจ สามารถแวะชิมได้ที่ร้าน “กล้วยย่าง เจี๊ยบ เจี๊ยบ” บริเวณตลาดแม่กลอง ข้างกำแพงโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. หรือสั่งซื้อผ่านเพจ “กล้วยย่าง เจี๊ยบ เจี๊ยบ” และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 082-959-4129