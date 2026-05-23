บอร์ดองค์การสวนสัตว์ฯ เห็นชอบย้ายสลับ ผอ.สวนสัตว์สงขลา-ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ คืนตำแหน่งเดิม เพิ่มประสิทธิการทำงาน

เชียงใหม่-องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งโยกย้ายสลับระหว่าง ผอ.สวนสัตว์สงขลา-ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ต่างกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม มีผลวันที่ 29 พ.ค.69 ตามมติการประชุมพิจารณาของบอร์ดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและประโยชน์ขององค์กร
วันนี้(23พ.ค.69) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากการประชุม คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการโยกย้ายพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในตำแหน่งนักบริหารระดับ 9 หลายอัตรา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ และข้อบังคับ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยต่อไปนั้น ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาลงมติเห็นชอบคำสั่งโยกย้ายนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ให้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และให้นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.69 ซึ่งเป็นการย้ายสลับคืนตำแหน่งเดิมของทั้งคู่ หลังจากที่มีการย้ายสลับตำแหน่งกันเมื่อช่วงปี 68 ที่ผ่านมา
สำหรับนายวุฒิชัย ม่วงมัน นั้น เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2568 จากนั้นได้มีมติบอร์ดให้ย้ายไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ตั้งแต่ ก.ย.68ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีผลงานดีเป็นรับทราบทั่ว โดยเคยได้รับหนังสือการชื่นชมจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงที่ปฎิบัติหน้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และในช่วงอยู่ที่สวนสัตว์สงขลาได้ทำการเปิดศูนย์บัญชาการช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ในจังหวัดสงขลา ตามข้อสั่งการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี
ส่วนนางสาวอุฬาริกา กองพรหม นั้น ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาเมื่อ ก.ค.68 หลังจากนั้น ส.ค.69ได้มีมติของกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯชุดเดิมให้ย้ายสลับเปลี่ยนตำแหน่งกับนายวุฒิชัย โดยการที่บอร์ดชุดปัจจุบันมีมติโยกย้ายครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและพื้นที่เป็นอย่างมากจะทำให้การทำงานของสวนสัตว์ทั้งสองแห่งมีประสิทธิภาพ และเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต