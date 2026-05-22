ตร.ออกหมายเรียกหนุ่มแสบ สวมรอยเป็น จนท. หลอกเชิดเงินซ่อมบ้านผู้ยากไร้-เงินออมวันละบาท ร่วม 6 แสน พม.เร่งช่วยเหลือเหยื่อ

บุรีรัมย์ - ตำรวจ สภ.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์ ออกหมายเรียกหนุ่ม 18 สุดแสบสวมรอยเป็น จนท.รัฐ หลอกเชิดเงินซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ยักยอกเงินออมวันละบาท และหลอกเอาเงินยายชรา ฐานฉ้อโกง พมจ.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ 4 ครอบครัวยากไร้รับปากเร่งหางบซ่อม ยายดีใจน้ำตาซึม
วันนี้ (22 พ.ค.69) นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวน 4 ครอบครัว ที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับการซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จากทั้งหมดจะได้รับการซ่อมแซม 11 หลัง ในตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย แต่ได้ถูกนายเจตริน อายุ 18 ปี ที่สวมรอยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้ารัฐ เข้าไปแฝงตัวหลอกเอาเงินจากสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล ที่ได้รับอนุมัติงบไป 375,000 บาท แต่สร้างบ้านจริง 7 หลัง เหลืออีก 4 หลังเชิดเงินหายไปคิดเป็นเงินกว่า 140,000 บาท ทั้งยังมีพฤติกรรมไปยักยอกเงินสัจจะออมทรัพย์วันละ 1 บาท ของกองทุนสวัสดิการชุมชนอีกกว่า 426,000 บาท และหลอกเอาเงินยายอีก 7,400 บาท รวมเป็นเงินเกือบ 6 แสนบาท
โดยจากการลงพื้นที่พบว่าบ้านทั้ง 4 หลัง อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย ที่สำคัญยังเป็นผู้สูงอายุ และพิการ ซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็จะได้เร่งนำงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมบ้านโดยเร่งด่วน เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้งจะได้เร่งรัดติดตามเงินที่ถูกเชิดไปกลับมาคืนด้วย ส่วนการดำเนินการทางกฎหมายก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
จากการสอบถาม น.ส.สวี สีพารา อายุ 27 ปี หลานของคุณยายพอง อุลิดประโคน อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ครอบครัว ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมบ้านเพราะถูกนายเจตริน เชิดเงินไปก่อน บอกว่า บ้านหลังดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทร หลังคารั่ว หน้าฝนเดือดร้อนมากมีน้ำรั่วและสาดใส่จนไม่สามารถนอนได้ พอรู้ว่ามีโครงการซ่อมแซมบ้านก็ดีใจ แต่พอมาทราบว่างบที่จะนำมาซ่อมบ้านถูกนายเจตริน ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิดไป ก็เสียใจและอยากให้นำเงินมาคืนให้สภาองค์กรชุมชน แต่วันนี้ทาง พมจ.และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมและรับปากจะดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้ก็ดีใจมาก ทำให้คุณยายถึงกับน้ำตาซึม
ขณะที่ พ.ต.ต.อนุสรณ์ ศรีพรหม สารวัตร สภ.บ้านบัว อ.ประโคนชัย เจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า กรณีดังกล่าวแยกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของสภาองค์ชุมชนที่มาแจ้งความ ว่าถูกนายเจตริน เชิดเงินซ่อมบ้านไปนั้น ตามกำหนดโครงการจะสิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย.69 จึงต้องรอให้ครบตามกำหนดก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการฐานฉ้อโกงได้ ส่วนที่ไปหลอกเอาเงินออมวันละบาท ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตอนนี้ยังรอเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง สำหรับกรณีที่ไปหลอกเอาเงินยาย 7,400 บาท โดยใช้กลอุบายอ้างว่าจะมีงบมาช่วยซ่อมสร้างบ้านให้ จนมีการรื้อบ้านหลังเก่าออก ตอนนี้ได้ออกหมายเรียกฐานฉ้อโกงแล้ว หากไม่มาตามหมายเรียกทั้งสองครั้ง ก็จะออกหมายจับต่อไป ส่วนที่นายเจตริน แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อไปหลอกลวงนั้น ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายกระทำผิดข้อหาใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร