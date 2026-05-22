เปิดงานยิ่งใหญ่รำลึก 20 ปี “หลวงพ่อพูล” วัดไผ่ล้อม

นครปฐม – ชวนย้อนรอยอารยธรรมทวารวดี ชมเรือโบราณอายุ 1,200 ปี พระเก่า–กลองโบราณ พร้อมตลาดวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมชนตลอด 10 วันในงาน “แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูลละสังขาร วิสาขบูชารำลึก”
วันนี้ ( 22 พ.ค.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูลละสังขาร วิสาขบูชารำลึก” โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายโชติพงษ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอเมืองนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้เยี่ยมชมนิทรรศการและเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ “ไพบูลย์ศรีทวารวดี” ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือการนำ “ซากเรือโบราณประเภทเรือผูกแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Lashed-lug boat)” อายุประมาณ 1,200 ปี ออกจัดแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อกว่า 10 ปีก่อน จากการศึกษาค้นคว้าของนายไพบูลย์ พวงสำลี ปราชญ์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีในอดีต ทั้งด้านการค้าและการปกครอง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญ อาทิ ชิ้นส่วนกระเบื้องยุคราชวงศ์ถัง เครื่องปั้นดินเผาจากอาหรับ ลูกปัดโบราณ รวมถึงนิทรรศการค้นคว้าอารยธรรมรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ประวัติวัดไผ่ล้อม และโครงการเพื่อสังคมที่ทางวัดดำเนินการมาต่อเนื่อง
จากนั้น คณะผู้ร่วมงานได้เข้าสักการะ “พระพุทธเมตตาประทานพร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในโลก ก่อนกราบสรีรสังขาร พระมงคลสิทธิการ หรือ “หลวงพ่อพูล อัตตรักโข” พระเกจิชื่อดังแห่งวัดไผ่ล้อม ศิษย์เอกสายหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พร้อมชมวัตถุมงคลชื่อดัง อาทิ กุมารสมบัติ หนุมานเชิญธง รวมถึง “หลวงพ่อประทานอภัย” พระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย และ “กลองบูเจ” หรือ “กลองปู่จา” โบราณอายุนับร้อยปี ก่อนปิดท้ายพิธีด้วยการแสดงลั่นกลองสะบัดชัยอย่างยิ่งใหญ่
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดพื้นที่ถนนหน้าวัดตลอดแนวเป็นตลาดชุมชนและโซนจำหน่ายสินค้า พร้อมเครื่องเล่นสวนสนุกสำหรับเด็ก ภายในวัดมีการจัดนิทรรศการสำคัญ 5 เรื่องราว เปิดตลาดนัดวัฒนธรรมสัญจร การประกวดวาดภาพวันวิสาขบูชา การจัดแสดงผลงานศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลาด SME พื้นที่ปูเสื่อขายของเก่าของวัยรุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนชาวมอญ
ทั้งนี้ งาน “แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูลละสังขาร วิสาขบูชารำลึก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–31 พฤษภาคม 2569 เพื่อผลักดันวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับคนทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “ปฐมนคร นครแห่งความจงรักภักดี” ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน