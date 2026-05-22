(คลิป) ตร.เร่งล่าตัว! 2 คนร้ายบุกปาถุงน้ำปลาร้าถล่มบ้านสาวห้างฯโคราช แถมถ่ายคลิปไว้เป็นผลงาน เจ้าตัวผวายังงงไม่รู้สาเหตุ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กล้องวงจรปิดจับภาพ 2 คนร้ายบุกปาถุงน้ำปลาร้าใส่บ้านสาวพนักงานห้างฯ กลางดึก 2 ถุงใหญ่ แถมถ่ายคลิปไว้เป็นผลงาน ตำรวจเร่งล่าตัว ด้านสาวห้างฯ ผวา ยังงงไม่ทราบสาเหตุ วอน ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและสาวถึงผู้อยู่เบื้องหลัง
วันนี้ (22 พ.ค.69) ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา น.ส.สุพัชรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี พนักงานห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หลังถูกคนร้าย 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ ปาถุงน้ำปลาร้าใส่บ้านพัก ในพื้นที่หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอขณะลงมือ ก่อนหลบหนีไปอย่างลอยนวล
โดยผู้เสียหาย เล่าว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันนี้ ขณะนั้นที่ตนเองยังทำงานอยู่และเลิกงานประมาณ 05.00 น. กระทั่งกลับมาถึงบ้าน จึงพบว่า มีคนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย 2 คน สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน แล้วขว้างถุงน้ำปลาร้าใส่บ้าน จำนวน 2 ถุง และยังมีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปขณะก่อเหตุไว้ด้วย จากนั้นได้รีบขี่รถหลบหนีไป
เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า คนร้ายมีลักษณะคล้ายตั้งใจมาก่อเหตุที่บ้านหลังดังกล่าวโดยเฉพาะ อีกทั้งยังได้ยินเสียงผู้หญิงในคลิป พูดสั่งการว่า เป็นบ้านหลังไหน ทำให้เชื่อว่าไม่น่าใช่การก่อเหตุผิดบ้าน ซึ่งที่ผ่านมา ตนเองไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน จึงไม่เข้าใจสาเหตุที่ถูกก่อเหตุในลักษณะนี้ และยอมรับว่า รู้สึกตกใจและหวาดระแวงอย่างมาก เพราะหากคนร้ายใช้สิ่งของอันตรายกว่านี้ เช่น ก้อนหิน อาวุธรุนแรง อาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายได้ ซึ่งตนพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คน รวมถึง ขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น พ.ต.ท.จำรัส โพธิ์อินทร์ สว.(สอบสวน) หลังจากรับแจ้งเหตุและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว จะได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว