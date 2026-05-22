สลด! พ่อบังเกิดเกล้าจำใจฆ่าลูกชายป่วยจิตเวช เหตุคลั่งยาจะเผาบ้าน

อุบลราชธานี-พ่อบังเกิดเกล้าจำใจ ใช้เสียมขุดดินตีลูกในไส้จนเสียชีวิต เหตุป่วยจิตเวช กลับจากโรงพยาบาล เกิดคุ้มคลั่งพยายามจะเผาบ้าน ทั้งปรี่เข้ามาทำร้าย จึงคว้าเสียมที่อยู่ใกล้มือฟาดลูกชาย จนเสียมหัก 2 ท่อน ลูกชายนอนแน่นิ่งจมกองเลือดดับ หลังก่อเหตุพ่อยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
วันนี้ ( 22 พ.ค.) ร.ต.อ.ยุทธชาติ เหล็กงาม รองสารวัตรสอบสวน สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รับแจ้งมีเหตุคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 28 บ้านชาติเจริญ หมู่ 24 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จึงนำกำลังไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนะพงษ์ ทองคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า แพทย์เวรโรงพยาบาลเขมราฐ หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะจุดเขมราฐ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักชั่วคราว ด้านหลังบ้านเกิดเหตุ พบร่างนายพิชิตชัย เจริญกิจ อายุ 32 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ด้านข้างเพิงพัก ตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุ พบเสียมขุดดินด้ามไม้ เปื้อนเลือดความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร หัก 2 ท่อน ตกอยู่ใกล้ร่างของผู้ตาย ห่างกันไปประมาณ 5 เมตร พบจอบขุดดินมีคราบเลือดติดอยู่บริเวณด้ามจอบ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทราบผู้ก่อเหตุรายนี้ คือนายชาญ เจริญกิจ อายุ 59 ปี บิดาของผู้ตาย หลังก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว มาสอบสวนและตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลตรวจของโรงพยาบาลประจำอำเภอเขมราฐ ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนายชาญแต่อย่างใด
จากการสอบสวนนายชาญ ถึงมูลเหตุที่ต้องฆ่าลูกตนเอง เพราะลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวช ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีมาช่วงหนึ่งแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเขมราฐ เพราะมีอาการทางจิตเวช จะทำร้ายคนในบ้านอีก ซึ่งแพทย์ได้รับตัวไว้รักษาเป็นเวลา 3 วัน กระทั่งสายวันนี้ แพทย์อนุญาตให้คนตายกลับบ้าน
เมื่อกลับมาถึงบ้านนายพิชิตชัย ก็มีอาการคุ้มคลั่งโวยวายจะเผาบ้าน นายชาญจึงได้เข้าไปห้ามจนเกิดปากเสียงกับนายพิชิตชัย และนายพิชิตชัยลูกชายพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย จึงได้ใช้ด้ามเสียมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ฟาดนายพิชิตชัย จนเสียมหัก 2 ท่อน นอนแน่นิ่งจมกองเลือดเสียชีวิตดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายชาญ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย คุมตัวไว้ดำเนินคดี