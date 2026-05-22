ประมงระยอง จัดกิจกรรม"ลงแขกลงคลอง" จับปลาหมอคางดำ 484 กก. ส่งต่อเรือนจำใช้ทำอาหาร-ปุ๋ยชีวภาพ

ระยอง- สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” บริเวณสวนศรีเมือง จับ ปลาหมอคางดำ ออกจากแหล่งน้ำในพื้นที่ได้มากถึง 484 กก. นำส่งต่อเรือนจำใช้ทำอาหาร-ปุ๋ยชีวภาพ
วันนี้ (22 พ.ค.) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อช่วยกันจับ ปลาหมอคางดำ ออกจากแหล่งน้ำหลังพบการแพร่กระจายในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายทั้งลดปริมาณปลาในคลอง และนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลการจับปลาตลอดกิจกรรม ได้ปลาหมอคางดำรวม 484 กิโลกรัม และยังพบปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำชนิดอื่นปะปนอยู่ด้วย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลานวลจันทร์ ปลาสร้อย ปลากระดี่ ปลากด เต่า รวมถึงปลาซัคเกอร์
สำหรับ ปลาหมอคางดำ ที่จับได้ทั้งหมดในวันนี้จะถูกส่งมอบให้เรือนจำเขาไม้แก้ว เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยปลาขนาดใหญ่จะนำไปประกอบอาหาร ส่วนปลาขนาดเล็ก จะนำไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ แทนการกำจัดทิ้ง ซึ่งช่วยลดของเสียและเพิ่มมูลค่าจากปลาที่จับได้
เบื้องต้น ยังมีการเสนอแนวคิดต่อยอดเป็นโครงการฝึกวิชาชีพการทำน้ำปลาจาก ปลาหมอคางดำ ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งผู้อำนวยการเรือนจำเขาไม้แก้ว ให้ความสนใจและเตรียมหารือรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำไปดำเนินการจริง
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดการ ปลาหมอคางดำ แบบลงมือทำในพื้นที่ของจังหวัดระยอง ควบคู่กับการหาช่องทางใช้ประโยชน์จากปลาที่จับได้ ทั้งในด้านอาหาร ปุ๋ยชีวภาพ และการต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต.