(คลิป)ขอนแก่นประกาศวาระจังหวัดหยุดยั้งเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งเป้าลดอัตราสูบบุหรี่เหลือร้อยละ17

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ขอนแก่นประกาศวาระระดับจังหวัด ชูแคมเปญ “หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า #นิโคตินเสพติด จน ตาย” วันงดสูบบุหรี่โลก 2569 เผยอัตราสูบบุหรี่ของชาวขอนแก่นสูงถึงร้อยละ 18.9 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ต้องเร่งรณรงค์ลดอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดให้เหลือร้อยละ 17 และยับยั้งไม่ให้อัตราการสูบในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น
วันนี้ (22 พ.ค. )เวลาประมาณ 18.00 น. ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่นจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ขอนแก่นและกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด จัดกิจกรรมสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2569 ภายใต้ประเด็นการรณรงค์ระดับโลก “หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า #นิโคตินเสพติด จน ตาย”
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและร่วมกันเปิดโปงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรเสพติดบุหรี่ การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนที่มาออกกำลังสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างเป็นอย่างมาก
นางสาวนุชรีวรรณ ดรดีเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะตัวแทนภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดขอนแก่น รายงานข้อมูลสถิติอันน่าตกใจว่า อัตราการสูบบุหรี่ของชาวขอนแก่นสูงถึงร้อยละ 18.9 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ร้อยละ 16.5) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนกำลังเผชิญภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้มีสีสันน่ารักคล้ายของเล่น ขนม ซึ่งภายในบรรจุสารเคมีและนิโคตินที่เป็นพิษและเสพติดได้ง่าย ทำลายสุขภาพของเยาวชนอย่างร้ายแรง
นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำว่าการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นวาระแห่งชาติและวาระของจังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่นเป็น “จังหวัดนำร่องเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” เป้าหมายสำคัญคือ การลดอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดให้เหลือร้อยละ 17 และยับยั้งไม่ให้อัตราการสูบในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ตำรวจ และสถานศึกษา เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด สกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ (Zero E-cig)
เด็กหญิงสุกันยา ว่องไว ตัวแทนเยาวชนเครือข่าย Gen Z จังหวัดขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ทุกคนเป็น "ฮีโร" ช่วยกวาดล้างและจัดการไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงมือเด็ก ๆ เพื่อสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นบ้านที่ปลอดภัย ปราศจากการตกเป็นทาสของนิโคติน
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า งานวิจัยสหรัฐอเมริกา คนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่ที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า สูบมาไม่นานก็อยากเลิกแล้ว น่าจะเป็นการเตือนสติ เยาวชนไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 2 ใน 3 ที่ยังสูบไม่ทุกวัน อาจจะเพียงเริ่มติดนิโคติน หรือยังติดน้อย หากรีบเลิกสูบ โอกาสเลิกได้เองจะมีมาก
กิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการความรู้จาก 12 หน่วยงาน ครอบคลุมโซนการศึกษา สาธารณสุข ท้องถิ่น และเยาวชน การแสดงชุด “Gen Z ภาคอีสาน ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” เวทีเสวนาประเด็น “หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า #นิโคตินเสพติด จน ตาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและระดับพื้นที่ รวมไปถึง กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิก “เต้นสะบัด ตัดวงจรเสพติดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า”